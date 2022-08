De tweelingzussen Anne en Esther Vedder bouwden hun sieradenhandel uit tot een miljoenenbedrijf

‘Jeeej! Het is 11 uur en we hebben echt heel leuk nieuws. We zijn samen met Chantal Janzen aan de tekentafel gegaan om een hele mooie pinkring te ontwerpen. Zelf zijn we helemaal fan van dit ontwerp, en Chantal natuurlijk ook. We zijn benieuwd wat jij ervan vindt. En als je het wil bestellen: ga snel naar onze website!”

In een vlog op YouTube, van december 2020, vertellen de eeneiige tweelingzussen Esther en Anne Vedder (33), van sieradenlijn Vedder & Vedder, over hun – op dat moment – nieuwste sieraad. Dat is een van de manieren waarop zij ondernemen: op sociale media en in samenwerking met bekende mensen.

Die influencer-marketing is inmiddels alomtegenwoordig. De laatste jaren is het dé manier geworden om te adverteren. Maar toen de zussen er in 2016 mee begonnen – óók met Chantal Janzen – hadden ze er nog nooit van gehoord. „We stuurden Chantal gewoon een gouden kettinkje op met het eerste woordje van haar zoontje James, ‘mama’. Dat postte ze toen op Instagram met onze naam erbij”, vertelt Anne vanuit hun kantoor en atelier in Amsterdam-Oost. „Wow, dat werkte goed. De volgers en aanvragen stroomden binnen.”

Zes jaar later is Vedder & Vedder, dat gepersonaliseerde sieraden verkoopt, door onder meer namen, handschriften en vingerafdrukken in juwelen te graveren, uitgegroeid tot een bedrijf met een miljoenenomzet (9 miljoen euro omzet in 2020, naar eigen zeggen „ruim 10 miljoen” in 2022). De vrouwen hebben zestig werknemers in dienst. Binnen een paar dagen na de Instagrampost van Chantal Janzen stond Carice van Houten op de stoep: of ze ook een sieraad kon ophalen. „We dachten dat we in de maling genomen werden”, zegt Esther. „Maar opeens stond ze bij ons op kantoor, tussen de dozen.”

De twee zaten pas sinds kort in hun voormalig kantoor, ook in Amsterdam-Oost, en „piepklein”. Ze hadden net hun studie Communicatiewetenschappen afgerond aan de Vrije Universiteit van Amsterdam (of ze veel dingen hetzelfde doen? Beiden, volmondig: „Ja.”) en hadden besloten een echte onderneming te maken van hun informele sieradenhandel.

Workshops sieraden maken

Daar waren ze tijdens de studie al mee begonnen: toen ze nog kinderen waren gaf hun moeder workshops sieraden maken, zij gingen vaak mee. Vanaf hun 15de gingen de zussen de workshops ook zelf geven. Handig, toen ze van Nijkerk naar Amsterdam verhuisden voor de studie: in plaats van achter de kassa te gaan zitten, verkochten ze zelfgemaakte sieraden aan studiegenoten.

Bij hun afstuderen kregen beiden een gouden kettinkje van hun moeder. Esther: „Toen dachten we: hoe leuk zou het zijn als haar handschrift daarop stond? Zij heeft zó’n mooi handschrift, zelfs een briefje op tafel met ‘vaatwasser uitruimen’ ziet er mooi uit.” Een handschrift laten graveren bleek zo makkelijk nog niet, dus besloten ze het zelf te leren – ook met het oog op verkoop. Zo ontstond het idee voor een sieradenlijn met alleen maar gepersonaliseerde producten.

Foto Dieuwertje Bravenboer

De zussen richtten Vedder & Vedder op met eigen geld – veel was dat niet: de laatste studiefinanciering die ze ontvingen. „We moesten onze stagiair wegsturen, omdat we zelfs haar lunch niet konden betalen.” Financiële hulp kwam van een familievriend die zich voor een bedrag van 10.000 euro inkocht voor 10 procent van de aandelen. Die aandelen hebben de zussen sinds juli weer in eigen handen. Dat ging niet zonder slag of stoot: ze werden het in eerste instantie niet eens met de familievriend over de uitkoopsom. Een goede les, zegt Esther nu, die ze graag aan andere jonge ondernemers meegeeft. „Je gaat er niet van uit dat het een miljoenenbedrijf wordt. Het is goed om ook bij die mogelijkheid stil te staan. Vraag om deskundig advies als het gaat om contracten.”

In het begin zaten er geen juristen in team-Vedder: ze waren met z’n tweeën. Anne bouwde de website – „dat vergde wel een aantal tutorials” – en Esther ontfermde zich over de sieraden. Ontwerpen kon ze al, graveren moest ze leren. „Ik heb uren boven zo’n apparaat gehangen tijdens cursussen.” Personeel konden ze niet betalen. Maar de strategische samenwerkingen met bekendheden deden hun werk. Inmiddels werken ze samen met grootheden als zangeres Rita Ora, topmodel Romee Strijd en binnenkort ook topmodel Chrissy Teigen.

Die laatste ontmoetten ze in april dit jaar in Los Angeles, waar ze een festivalcollectie lanceerden op muziekfestival Coachella. Anne: „Onze manager had contact met Chrissy. We verwachtten er weinig van, maar ze was meteen fan. Opeens kwam er een mailtje: leuk als we langskwamen, of we nog dieetwensen hadden? Dan komen we daar als twee meisjes uit Nijkerk opeens over de vloer .”

Designteam

Ontwerpen doen de twee nog zelf, met ondersteuning van een designteam. Graveren niet meer. Esther: „Ik heb laatst geprobeerd te helpen met graveren, omdat het erg druk was. Ik werd bijna ontslagen door m’n eigen team.” Onder het kantoor in Amsterdam-Oost zit het atelier, waar de goudsmeden, etsers en slijpers (zonder uitzondering jonge vrouwen – „dat is geen beleid, maar mannen solliciteren niet”) zich over gouden, zilveren en vergulde sieraden buigen.

Esther en Anne geloven in het „visualiseren van dromen en doelen”. „Toen we begonnen was het boek The Secret een ding”, zegt Esther.

Anne, tegen Esther: „Jáá, jij bent dat toen gaan lezen en hebt mij daarin meegenomen.”

Esther: „Het is echt onze religie geworden: manifesteren om je grootste dromen te bereiken.”

Anne: „Je moet bereid zijn om tachtig uur te werken en er alles voor geven.”

Vedder & Vedder is in meerdere Europese landen te koop, waaronder Duitsland, België en Engeland. De Verenigde Staten is hun volgende doel, er zijn zelfs plannen tijdelijk te verhuizen. „Het is goed daar een tijdje te zitten om met de juiste mensen te praten.” Er is nog geen concrete datum, maar het staat wel al op hun vision board. „Hoe concreet wil je het hebben?”