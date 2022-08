Inflatie maakt Ahold behoedzamer: beursgang bol.com uitgesteld

Nu de economie hapert en de bezorgdheid bij consumenten met de maand toeneemt, verkiest Ahold Delhaize discipline boven avontuur. Het supermarktconcern heeft op dit moment „echt alle aandacht nodig” om zo aantrekkelijk mogelijk te blijven voor klanten, zei topman Frans Muller woensdag in een gesprek met journalisten. „Dit zijn inspanningen met een intensiteit die we lang niet hebben gezien.”

Volgens de topman gaat het dan over lange, stevige onderhandelingen met leveranciers, zodat de inkoop niet duurder wordt dan strikt noodzakelijk. Over het uitbreiden van het eigen merk, waardoor de klant meer betaalbare opties heeft. Maar ook over het nóg verder terugdringen van de eigen uitgaven, om boodschappen betaalbaar te houden. Want het tempo waarin prijzen stijgen, stemt Muller „zeer bezorgd”.

Te midden van al die hectiek en onzekerheid besluit het moederbedrijf van Albert Heijn nu de beursgang van dochterbedrijf bol.com voorlopig op te schorten. Het is „geen goed moment” om een internetbedrijf naar de markt te brengen, aldus Muller. „Daarmee is het plan niet van tafel. We kijken wanneer het beursklimaat beter wordt, en dan kunnen we het heroverwegen. De meeste voorbereidingen zijn al gedaan: we zijn startklaar.”

Ahold (413.000 werknemers) kondigde de beursplannen afgelopen najaar aan. Het supermarktbedrijf wilde een klein belang in bol.com plaatsen aan de Amsterdamse beurs om kapitaal op te halen. Dat was nodig om het „enorme groeipotentieel” van de webwinkel te kunnen benutten, zei de topman destijds.

Ook moest een eigen notering voor bol.com de waarde van het bedrijf „beter zichtbaar” maken. Volgens critici was die namelijk onvoldoende terug te zien in de koers van het moederbedrijf. Met een eigen prijskaartje konden geldschieters de waarde van bol.com en Ahold beter van elkaar onderscheiden, zo was de hoop.

De piek is voorbij

Achteraf gezien kwam die aankondiging precies op de piek van de markt, in de week dat de AEX-index zijn hoogste stand ooit bereikte. Voor webwinkels en supermarkten leken de groeimogelijkheden tot dan toe schier oneindig. Er woedde al dik anderhalf jaar een pandemie, waardoor de klant liever zelf kookte dan uit eten ging, en online shoppen het won van een bezoek aan het winkelcentrum.

Amper negen maanden later is dat sentiment compleet omgeslagen, door hoge inflatie, politieke onzekerheid en stijgende rentes. Beleggers kiezen liever voor aandelen die nú geld opleveren, in plaats van een investering met mooie toekomstverwachtingen. Dat is te zien in de koersen van grote webverkopers: het Duitse Zalando en het Britse Asos verloren sinds begin dit jaar bijna 60 procent van hun beurswaarde.

Ahold voelde die aarzeling ook bij kandidaat-investeerders. Hoe gunstig een beursklimaat is, voel je volgens Muller aan de „waarderingen” en „plaatsingskracht”. Oftewel: hoeveel interesse er is voor een aandeel, en welk bedrag beleggers ervoor willen betalen. Het Financieele Dagblad citeerde onlangs al uit een rapport van zakenbank Bernstein, die bol.com taxeerde op 1,6 tot 2,7 miljard euro. Eind vorig jaar was dat 5 tot 7 miljard.

Waarom zouden we iets verkopen ónder de prijs die we het waard vinden?

Nu de interesse voor bol.com tegenvalt, voelt Muller „geen druk” om de plannen alsnog door te zetten.

„Waarom zouden we iets verkopen ónder de prijs die we het waard vinden?” Aan de potentie van de webwinkel is volgens hem in elk geval niets veranderd. De omzet van bol.com daalt weliswaar al twee kwartalen, maar de concurrentie krimpt aanmerkelijk sterker. Dus relatief gezien groeit bol.com juist, aldus Muller.

Omzet nam toe

Ahold zelf doet het, ondanks een „moeilijk kwartaal”, nog veel beter. Het supermarktbedrijf zag zijn omzet tussen april en juni toenemen tot 21,5 miljard euro, een toename van 15 procent op jaarbasis. Dat komt voor een belangrijk deel door de sterke dollar, waardoor de Amerikaanse omzet veel meer waard is dan vorig jaar. Maar ook doordat producten zélf duurder zijn, omdat de kosten stijgen, zowel bij de leverancier als voor Ahold zelf.

Toch is het geenszins zo dat het bedrijf profiteert van die inflatie, bezweert Muller. Hij reageert daarmee op een uitspraak van FNV-voorzitter Tuur Elzinga, die bij tv-programma Nieuwsuur stelde dat bedrijven recordwinsten behalen over de rug van burgers. Topman Muller meent dat zijn bedrijf juist een dempende rol speelt, nu de prijzen van grondstoffen, energie en personeel rap stijgen.

De actuele inflatie bij Ahold is, promoties meegerekend, „duidelijk onder de 10 procent”, aldus Muller. Omdat het concern „hard onderhandelt” met fabrikanten. Maar ook omdat het „niet alle prijsverhogingen van leveranciers doorgeeft”. Dat Ahold een deel zelf absorbeert, is volgens Muller te zien aan de winstmarge: de brutowinst afgezet tegen de omzet. Die is in een jaar afgenomen van 4,4 naar 4,2 procent.

De komende tijd gaat Ahold nog eens goed kijken naar alle geplande investeringen, om te zien welke de meeste prioriteit hebben „in het huidige veranderlijke klimaat” en welke misschien later kunnen. Dat moet in de komende drie jaar nog eens 250 tot 300 miljoen aan besparingen opleveren. Met dat geld wil Ahold de kostenstijgingen in het eigen bedrijf kunnen opvangen.

Ook bij bol.com worden de plannen herzien, zodat ze „minder kapitaalintensief” zijn. Dat wil volgens Muller zeggen dat ze worden uitgesmeerd over een langere periode. Dat kan volgens hem ook, nu de omzetverwachtingen van het onderdeel de komende tijd lager zijn dan eerder gedacht. „Dan heb je ook minder snel extra capaciteit nodig, met name in de distributiecentra.”