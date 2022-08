In Italië droogt zelfs voormalig moerasland op

Twee dagen per week mag landbouwer Stefano Boschetto (40) zijn akkers niet irrigeren. Voor boeren uit de streek rondom Latina, zo’n zeventig kilometer ten zuidoosten van Rome, blijft de kraan dan onverbiddelijk dicht. „Een noodzakelijke ingreep, tijdens een extreem hete en droge zomer”, zegt Boschetto, die ook bestuurder is bij het lokale consortium voor waterbeheer, dat die beslissing nam. „Zie je hoe laag het water in de kanalen staat? Sinds november heeft het hier niet meer geregend.”

Tijdens een hobbelige rit met zijn rode pick-uptruck toont Boschetto de smalle kanalen in de streek. Die zijn een erfenis van het fascisme. Tot in de jaren dertig was dit nog een door malaria geplaagd moerasgebied, de Pontijnse moerassen, dat nauwelijks bewoonbaar was. Na eerdere pogingen door de oude Romeinen en door pausen werd de streek pas tijdens het bewind van Benito Mussolini volledig drooggelegd. Fascisten stichtten ook de stad Littoria, en eromheen ontstond een boerengemeenschap. De stad veranderde later van naam en werd Latina. De streek is vandaag een belangrijke landbouwregio, bekend om de productie van kiwi’s, groenten en de melk waarmee buffelmozzarella wordt gemaakt.

De kanaaltjes, her en der verspreid over het landschap, waren bedoeld om het overtollige water af te voeren naar zee. Negentig jaar later is de situatie compleet veranderd. Italië kampt met de zwaarste droogte sinds zeventig jaar. In vijf noordelijke streken is de noodtoestand uitgeroepen, en de Italiaanse regering maakte al miljoenen euro’s voor noodhulp vrij. Volgens minister Stefano Patuanelli (Landbouw, Vijf Sterren) is een derde van de Italiaanse landbouwproductie in gevaar.

Lange mouwen

Om half elf in de ochtend is de verschroeiende hitte op Stefano Boschetto’s akkers nauwelijks te harden zodra je een stap buiten de schaduw zet. De landarbeiders dragen losse kleren met lange mouwen, om zich enigszins te beschermen tegen de hete zon. „Mensen, akkers, planten: allemaal snakken ze naar water en naar lucht”, zegt Boschetto. „We kunnen nooit voldoende irrigeren om de grond tot rust te brengen, zoals een goede regenbui dat zou doen.”

Boer Stefano Boschetto in zijn truck. Foto Francesca Leonardi

Door het water slim te beheren – onder meer door rantsoenering – kon het consortium in Latina er wel voor zorgen dat zelfs in dit gortdroge landbouwseizoen elke boer voldoende water ter beschikking had, zegt Boschetto. „Maar je vraagt je onmiddellijk af hoe het volgend jaar gaat. Dit seizoen viel de laatste regen al in november, maar het jaar daarvoor hadden we hier twee overstromingen – dat is nooit eerder gebeurd.”

Landbouwers moeten zich aanpassen aan steeds extremer en onvoorspelbaarder weer. Makkelijk is dat niet, maar de boeren in de streek van Latina proberen het wel. In november heeft Stefano Boschetto een grote kas gebouwd, waarin sla en rucola groeien. De kas helpt hem om het effect van de hitte, maar ook van steeds heviger regenval op zijn groentes af te zwakken.

Boschetto heeft een grote kas gebouwd om de grote schommelingen in het klimaat op te kunnen vangen. Foto Francesca Leonardi

Wie in Latina een kas heeft, moet ook het regenwater dat ervan afstroomt opvangen in een waterbassin. Boschetto heeft er niet één – zoals de lokale overheid wettelijk verplicht – maar meteen twee laten uitgraven. De regen die op het dak van de kas valt, wordt slim in gootjes opgevangen en via buizen afgevoerd naar twee grote ‘zwembaden’, midden op zijn akkers. Die twee bekkens vol water, samen een halve hectare groot, helpen hem tijdens deze extreme droogte enorm met de irrigatie van zijn land.

Pompsysteem

Boschetto gelooft sterk in het nut van die verplichte opvang van regenwater, maar vindt het onzin om dit aan individuele boeren over te laten. In wat ooit een moerasgebied was, dringt zich een compleet nieuwe manier van waterbeheer op. Het consortium van Latina heeft bij de Europese Unie 18 miljoen euro aangevraagd voor een pompsysteem dat het water niet langer wegleidt naar zee, maar juist op de akkers kan vasthouden wanneer een periode van grote droogte dit vereist. Het project voorziet ook in grote, publieke bassins om regenwater op te vangen.

Door slimme irrigatie is Boschetto’s oogst dit jaar weliswaar gered. Maar al vóór de oorlog in Oekraïne waren brandstof en energie in Italië fors duurder. Daarbovenop komen de extra kosten voor het waterbeheer. „Mijn onkosten zijn al ruim een jaar dubbel zo hoog, maar ik verkoop mijn groenten nog altijd tegen dezelfde prijs. Dat is niet houdbaar.” Voedselprijzen zullen verder stijgen, voorspelt hij.

Akkerbouwers krijgen in tijden van waterschaarste vaak de schuld dat zij te veel water verbruiken, zegt Boschetto. Hij wil dat wil nuanceren: „Wij irrigeren onze akkers niet met drinkwater en gebruiken water op een efficiënte manier. Daarbij voorkomt akkerbouw dat droog en brandbaar materiaal zich opstapelt en gaat branden. Op mijn land heb ik nog geen brand gehad.” Vlak naast zijn landbouwbedrijf zien we grote stukken zwart geblakerde grond, ten gevolge van de frequente branden die Italië tijdens deze hete zomer teisteren.

Waterleidingen

In tijden van extreme droogte mag er eigenlijk geen druppel water verloren gaan. Toch heeft Italië ook met zijn drinkwater een ernstig probleem. Jaarlijks gaat 40 procent ervan verloren, vooral door oude en slecht onderhouden waterleidingen. Met 55 procent verlies scoort de provincie Latina nog een stuk slechter dan dit al bar slechte nationale gemiddelde. Hoe komt dat?

Volgens Marco Lombardi, de topman van de lokale watermaatschappij Acqualatina, werd water vele jaren lang als een quasi gratis goed beschouwd, waardoor er ook nauwelijks voor werd betaald. De watermaatschappij verliest niet alleen 55 procent drinkwater door lekkende, slecht onderhouden leidingen, daarbovenop komt nog een ‘administratief verlies’ van 15 procent: mensen die stiekem water aftappen van iemand anders en daar niet voor betalen, of die weigeren controleurs binnen te laten die de watermeter nakijken en daardoor slechts een geschatte prijs betalen. Voor Acqualatina betekent dit een gemis aan inkomsten, aldus Lombardi, die de maatschappij hard nodig heeft voor het onderhoud.

Bovendien is er volgens de bestuurder jarenlang een fout industriebeleid gevoerd. Dat legde de nadruk op uitbreiding van het netwerk, en niet op onderhoud of vervanging van de onderdelen. „Als gevolg daarvan zouden wij vandaag in Latina de 3.500 kilometer waterleidingen eigenlijk volledig moeten vervangen”, zegt Lombardi. „Alleen zou dit ons 700 miljoen euro kosten. We kunnen ons 20 tot 25 miljoen euro aan investeringen per jaar veroorloven. Dus om het hele netwerk te vervangen, hebben wij tientallen jaren nodig.”

Elk jaar voert Acqualatina tienduizend urgente reparaties uit, wat neerkomt op dertig tot veertig interventies per werkdag. Het is vechten tegen de bierkaai: „Als we op één plek een lek hebben hersteld, moeten onze technici prompt uitrukken voor het volgende probleem.” Ook de watermaatschappij van Latina wendt zich daarom tot Europa voor financiële hulp. Acqualatina hoopt op 40 miljoen euro uit Next Generation EU, het Europese post-covid-heropbouwfonds, om de dringendste gebreken aan het waterleidingnetwerk van Latina te kunnen herstellen.

Europese steun moet ook toelaten om het waternetwerk van Latina volledig te digitaliseren, waardoor lekkages sneller kunnen worden opgespoord en aangepakt. Maar watertopman Lombardi heeft zijn verwachtingen al bij voorbaat bijgesteld: „In het allerbeste geval slagen we erin onze verliezen te verminderen met 4 tot 5 procent.”