Gezien, vergeten, alles passeert, niets blijft

Dertig jaar geleden stapte ik in New York het Museum of Modern Art binnen, waar een tentoonstelling was, getiteld ‘Dislocations’. Als je de vertaling opzoekt krijg je ‘ontwrichtingen’, maar voor mij, reiziger die nog maar net was geland, ging het meer om zoiets als onthechting. Verplaatsingen.

De tentoonstelling bestond uit een reeks installaties van beroemde eigentijdse kunstenaars, die in mijn geheugen zijn vervaagd, maar binnen één zo’n installatie hing een ouder schilderij dat bleef haken, omdat het zo precies vertolkte waar mijn hoofd zich de afgelopen uren mee had gevuld.

Een gordijn dat opwaait. Een vrouw die zich bukt om iets te pakken. Licht, dat lekt door de ramen en oplost in de nacht.

Inmiddels zijn er bijna honderd jaar verstreken sinds Edward Hopper zijn schilderij ‘Night Windows’ maakte, maar nog steeds is dat wat je meeneemt van de treinreis die JFK Airport verbindt met de stad. Straten, gevolgd door eendere straten. Iemand steekt over. Een papiertje waait op. Een vrouw slaat een hoek om, de punt van haar jas nog zichtbaar. Gezien, en vergeten. Gezien, en vergeten. Alles passeert, niets blijft.

Lees ook: Meesterwerken zonder mens

Hopper wordt beschreven als de meester van de melancholie en dat is hij ook, maar wat zijn beste werk zo’n kracht geeft is de manier waarop hij die gemoedstoestand laat samenvallen met vluchtigheid. Met het besef dat vluchtigheid uiteindelijk alles is wat we hebben.

Kunstwerken kunnen ons wapenen tegen dat gevoel door hun unieke vermogen om vast te houden. Maar kunstwerken die juist dat gevoel van vluchtigheid vasthouden, zijn zeldzaam.

En je vergeet ze niet.

In het Whitney Museum of Art opent op 19 oktober 2022 de tentoonstelling Edward Hopper’s New York.