Een jongetje van een jaar of vier staat in de boomgaard van de kinderboerderij, waar ik werk als vrijwilliger. Vol verbazing en bewondering kijkt hij naar de appels in de boom.

Er ligt een appel op de grond.

„Oh oh”, zegt hij. „Die is gevallen.”

Hij raapt de appel op en reikt die naar mij: „Hangt u hem maar weer op, meneer.”

