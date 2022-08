CBS: hoogste aantal bedrijfsopheffingen sinds 2007

In het eerste half jaar van 2022 was het aantal bedrijfsopheffingen het hoogst sinds het eerste meetmoment in 2007. Dat blijkt donderdag uit cijfers van het Centraal Bureau voor de Statistiek (CBS). In de eerste zes maanden van dit jaar zijn 76.000 bedrijven opgeheven, in diezelfde periode in 2021 waren dat er nog 52.000. In bijna 85 procent van de gevallen ging het dit jaar, net als het jaar ervoor, om een opgeheven eenmansbedrijf.

Er zijn twee mogelijke verklaringen voor de stijging, zegt economisch woordvoerder van het CBS Marjolijn Jaarsma. De overheidssteun die werd geboden tijdens de coronamaatregelen hield dit jaar op. En aan het begin van het jaar was nog een lockdown van kracht – dat moet mensen ontmoedigd hebben, denkt ze. „Voor veel ondernemers was de maat vol, ze wilden zich niet nog verder in de schulden steken.” Als ondernemers ervoor kiezen hun bedrijf op te heffen, betekent het dat ze faillissement voorkomen en er vrijwillig voor kiezen te stoppen.

Het waren vooral webwinkels die hun werkzaamheden neerlegden: 6.785 in de eerste helft van 2022, tegenover iets meer dan 4.000 het jaar ervoor. De meeste winkels die ophielden te bestaan verkochten online kleding en huis- en tuinartikelen. Verder zijn er ruim vijfduizend organisatieadviesbureaus opgeheven en meer dan drieduizend financiële holdings. Het aandeel van faillissementen van de totale hoeveelheid opgeheven bedrijven (961 van het totaal) nam de eerste zes maanden van 2022 iets toe ten opzichte van het jaar ervoor, maar blijft laag.

