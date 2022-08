Broeinest lezen voelt aan als een loodzware taakstraf

‘Was ik maar een steen, dacht ik, want stenen weten niet van verdriet en schaamte en schuldgevoel. Stenen hebben geen gevoel.’ Dit denkt een van de familieleden die centraal staan in Broeinest van Van Sambeek, op ongeveer drie kwart van de roman. Nou, inderdaad, dacht ik, murw tegen die tijd. Was jij maar een steen, dan stond je niet in een boek. Of was ik zelf maar een steen, dan kon ik niet lezen.

Van Sambeek, Broeinest. Prometheus. 320 blz. €22,50

Van kinds af aan ben ik een alleslezer. Ik kan genieten van fictie en non-fictie, van boeken voor volwassenen, pubers, kinderen. Van serieboeken tot doorwrochte literatuur, ik kan een hoop hebben. Maar Van Sambeek niet. Broeinest lezen voelde aan als een loodzware taakstraf.

Met het gegeven is niets mis: de volwassen kinderen van een gezin steggelen om een erfenis. Hun jeugd viel niet mee. De een hield er een psychische gesteldheid aan over, de ander scheidde, de derde vond de ware liefde, maar ze ging dood, de vierde worstelde met haar geaardheid en is een onecht kind. Renate, Ruud, Rinus en Roos heten ze, vier R-ren op een rijtje. Om beurten doen zij kond van hun geschiedenis, hun huidige staat van zijn en hun visie op hoe het verder moet.

Een prima uitgangspunt, een puike opbouw. En toch een schier onleesbaar boek. Dit komt door de stijl, waarvoor het trefwoord ‘potsierlijk’ tekortschiet. De stukken over broer Rinus spannen de kroon. Hij verliet zijn vrouw voor een ander: ‘Als een schuldbewust dier gaf ik me over aan de viriliteit die in mij wakker was geschud.’ Waarom deed-ie dat? ‘Het geheim ligt denk ik besloten in de tomeloze schaamteloosheid die zij in mij heeft wakker geschud. Behoedzaam heeft [ze] schil voor schil de gêne van me afgepeld om kennis te kunnen maken met de diepste kern van mijn drift.’ Aha. Maar wat gaat het mis met deze veeleisende vrouw. ‘Ik word gemangeld tussen conflicterende belangen die niet met elkaar te verenigen zijn. Er ontstaat een infarct in mijn verdraagzaamheid.[...] Nu de ware, met spot doordrenkte omvang van mijn ongenoegen tot haar doordringt, zie ik voor mijn ogen gebeuren hoe ze het onderspit delft.’

Alles wordt honderd keer uitgelegd, wie wat voelt en waarom

Iets minder stijf is de stijl als het over een ander gaat, dat moet gezegd. Maar het scheelt niet veel. ‘Dat ongemak laat je prevaleren boven het herstellen van jullie relatie’, roept een dochter uit tegen haar moeder Renate. Wie praat er zo? Als Renate verstoten wordt door haar man, luidt het: ‘In het moeizame proces naar erkenning van mijn falen en de bewustwording van mijn onvermogen, dringt het besef door dat ik zelf aan de bak moet om het destructieve tij te keren.’

Alles wordt honderd keer uitgelegd, wie wat voelt en waarom. Bizar genoeg wordt Broeinest er niet helderder op. Integendeel. Ook in de dialogen wordt uitentreuren van alles herhaald. Het is een beginnersfout om als persoon A iets meemaakt met persoon B, het later, wanneer persoon C betrokken raakt, helemaal te herkauwen. De auteur lijkt niet te begrijpen dat wat de lezer weet, leidend is, niet wat de personages weten.

Wie is die auteur eigenlijk? In 2003 verscheen onder de naam Liza van Sambeek Zadelpijn en ander damesleed van het auteursduo Liesbeth van Erp en Ciel Heintz, een jaar later gevolgd door Het verwende nest. Beide boeken waren een stuk leesbaarder dan Broeinest. Intussen is alleen ‘Van Sambeek’ over. Hoe de ene auteur de voornaam kreeg en de ander de achternaam, waarom de samenwerking spaak liep: het lijkt me vooralsnog boeiender dan heel Broeinest.