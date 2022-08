Boot met migranten gezonken voor Griekse kust, tientallen vermist

Voor de kust van het Griekse eiland Karpathos is in de nacht van dinsdag op woensdag een boot met zo’n zestig tot tachtig migranten gezonken. De Griekse kustwacht heeft 29 mensen kunnen redden, de rest is nog vermist. Dat melden internationale persbureaus. Om de vermiste migranten te vinden is woensdag een grootschalige zoekactie gaande.

De migranten waren volgens een woordvoerder van de kustwacht vanuit de omgeving van de Turkse stad Antalya onderweg naar Italië. De boot is gekapseisd en gezonken voor de oostkust van Karpathos, in de zuidelijke Egeïsche zee. De overlevende migranten komen uit Afghanistan, Iran en Irak.

Twee patrouilleboten van de kustwacht, een Grieks marineschip, een helikopter van de luchtmacht en minstens drie schepen die in al de buurt van het incident voeren, werken mee aan de reddingsoperatie. Sinds de Europese migratiecrisis in 2015 en 2016 was het aantal migranten dat via Griekenland naar de rest van Europa reisde afgenomen, maar de Griekse autoriteiten zeggen volgens persbureau Reuters dat ze recentelijk een sterke toename zien.

Lees ook: Grieken aan de grens houden de migranten zelf wel tegen