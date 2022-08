Ajax-speler Dusan Tadic bij eigen huis overvallen

Ajax-aanvoerder Dusan Tadic is eind juli bij zijn huis in Amsterdam-Zuid belaagd door twee overvallers. Dat schrijven De Telegraaf en Het Parool woensdag. De politie vermoedt dat de verdachten het „specifiek op het slachtoffer hadden gemunt”. De voetballer raakte bij de overval lichtgewond, maar heeft geen wedstrijden gemist, en kwam onder meer uit tegen PSV om de Johan Cruijffschaal op 30 juli.

In de nacht van 27 op 28 juli werd de 33-jarige Amsterdammer „vermoedelijk opgewacht” door twee donker geklede mannen met helmen op, schrijft de politie, die overigens niet bevestigt dat het om Tadic gaat. Toen hij zijn auto parkeerde en uitstapte, zag hij de mannen en rende hij weg. Hij werd achtervolgd en uiteindelijk ontstond er een worsteling, waarbij hij de voetballer zich „behoorlijk verzette”.

Tadic wist te ontkomen en vluchtte met gescheurde kleding een horecagelegenheid in. De twee mannen reden weg op een scooter, zonder buit. De Telegraaf schrijft dat de twee waarschijnlijk achter een „kostbaar horloge” van de voetballer aanzaten. Eerder zouden ook al twee mannen met helmen bij zijn huis hebben aangebeld. Tadic’ vrouw was wantrouwig en deed niet open. De politie is nog naar de verdachten op zoek.

In de afgelopen jaren werden meer voetballers het doelwit van overvallers. Tijdens een rechtszaak tegen de zogenoemde Rolexbende bleek twee jaar geleden al dat zij plannen hadden om Tadic, en ook voetballers Steven Bergwijn en Siem de Jong te belagen. Vorig jaar werden de vrouw en kinderen van voetballer Eran Zahavi, die toentertijd speelde bij PSV, vastgebonden tijdens een overval in hun huis in Amsterdam. De politie heeft de daders nog niet gevonden.

