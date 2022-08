Voor Hongaren in Oekraïne is de oorlog ver weg en Orbán dichtbij

‘Wat is dat ‘Oekraïne’ waar jullie het over hebben?”, vraagt Balázs Szinyi met een grijns. Sinds het begin van de Russische invasie in februari zit de 51-jarige fabrieksarbeider werkloos thuis in Bodalovo. Dus wanneer hij merkt dat zijn dorpsgenote Emma Fábián op het houten bankje voor haar huis zit te praten met vreemdelingen, parkeert hij zijn gammele paarse fiets tegen een boom, steekt een sigaret op en begint zich met het gesprek over de oorlog te bemoeien. „Dat hele Oekraïne heeft nooit bestaan”, zegt hij en barst in een schaterlachen uit dat zijn grijze hemd doet schudden.

De conversatie is in het Hongaars, de enige taal die Szinyi en Fábián machtig zijn, maar vindt toch echt plaats in Oekraïne. Vanaf haar bankje aan een onverharde weg heeft Fábián (69) uitzicht op de hervormde kerk, waar de klok de Hongaarse in plaats van de Oekraïense tijd aanhoudt, en op het monument voor de gevallen soldaten uit de Tweede Wereldoorlog, dat is voorzien van een slap hangende Hongaarse vlag. Enkele honderden meters heuvelafwaarts verderop stroomt de rivier de Tisza, die al ruim een eeuw de grens vormt tussen Oekraïne en Hongarije.

„Zonder ooit hun geboortegrond te verlaten hebben onze ouders in allerlei verschillende landen gewoond”, zegt Fábián. Deze regio, Transkarpatië, werd na de Eerste Wereldoorlog gescheiden van Hongarije, toebedeeld aan Tsjecho-Slowakije en na 1945 ingelijfd door de Sovjet-Unie. De laatste drie decennia behoort Bodalovo (Badaló op z’n Hongaars) fysiek tot het onafhankelijke Oekraïne. Etnisch en emotioneel is dit dorp altijd Hongaars gebleven.

De realiteit is dat tegenwoordig, ook al voordat de oorlog begon, steeds meer mensen wél vertrekken, naar Hongarije of elders in de Europese Unie. Volgens de laatste officiële telling, uit 2001, identificeerden 150.000 mensen in Transkarpatië zich als Hongaars. Maar deskundigen en bewoners schatten dat nu nog maar de helft van dat aantal hier woont. „Alle jonge mensen gaan weg”, zegt Fábián. Haar kinderen en kleinkinderen wonen merendeels in Hongarije.

Achtergebleven dorpsbewoners etaleren een onverschillige, ambivalente of zelfs vijandige houding tegenover het voortbestaan van Oekraïne en de existentiële strijd waar het land in is verwikkeld. Hoewel niemand Poetins agressie goedkeurt, klinkt begrip voor diens argumentatie dat hij in Oost-Oekraïne opkomt voor een onderdrukte Russische minderheid. Er wordt geopperd dat de Oekraïense regering geen weerstand moet bieden.

„Ik begrijp niet waarom Oekraïne dit gebied niet teruggeeft aan Hongarije”, zegt Fábián, op haar pantoffels. „Wij hebben niets met Oekraïne. Dit is niet onze oorlog”, echoot zij de slogan waarmee de Hongaarse leider Viktor Orbán pretendeert onafhankelijk te blijven in het conflict tussen Rusland en Oekraïne.

Etnische Hongaren in Transkarpatië hadden sinds 1918 diverse nationaliteiten zonder ooit te verhuizen. Foto Pavlo Palamarchuk

Getroebleerde verhoudingen

De oorlog voelt in het meest westelijke stukje Oekraïne ver weg. De Russische bombardementen en bezetting ontgaan Transkarpatië. Honderdduizenden ontheemden uit het oosten hebben hun heil gezocht in de glooiende graslanden aan deze voet van de Karpaten. Wel lijdt de economie en is de grens dicht voor mannen tussen de achttien en zestig jaar. En de oorlog heeft vooral de getroebleerde verhoudingen tussen Oekraïense nationalisten en de Hongaarse minderheid verder op scherp gezet.

Er circuleren – door Rusland gevoede – complottheorieën dat Hongaarse separatisten door Orbán worden bewapend en dat hij zelfs gewelddadige annexatieplannen heeft. De Hongaarse gemeenschap wordt bang gemaakt met bedreigende sms’jes en evenmin gefundeerde verhalen over gedwongen Oekraïense mobilisatie die hun mannen naar het front zou sommeren. „Geruchten die een vruchtbare voedingsbodem vinden in wederzijds wantrouwen”, zegt politiek analist Dmytro Toezjansky uit Oezjhorod, de provinciehoofdstad van Transkarpatië.

De spanning in de regio ontstond volgens hem in 2014. Voorafgaand aan de Hongaarse verkiezingen van dat jaar had premier Orbán paspoorten en stemrecht gegeven aan alle nazaten van Hongaren die door het Verdrag van Trianon in 1920 in buurlanden terecht waren gekomen. Als verliezer van de Eerste Wereldoorlog raakte Hongarije twee derde van zijn grondgebied kwijt en kwamen veel etnische Hongaren in het huidige Roemenië, Oekraïne, Slowakije en Servië terecht. Een historisch trauma waar Orbán politiek gewin in zag. Via stichtingen en een aan hem gelieerde politieke partij vloeien sindsdien subsidies naar het opknappen van plaatselijke Hongaarse kerken, scholen, culturele festivals en ondernemers in het arme Transkarpatië.

Oekraïne liep door de Russische annexatie van de Krim in 2014 een eigen trauma op. Met opgepompt nationalisme begonnen politici de rechten van minderheden in te perken, zoals het ontvangen van onderwijs en media in hun eigen taal. In de praktijk valt de impact daarvan mee, gaven de directeur van de lokale middelbare school en van de regionale Hongaarse omroep al voor de oorlog toe. Een tv-programma ondertitelen is meestal voldoende. Maar het Oekraïense chauvinisme en de taalwetten voeden de Hongaarse angst voor onvrijwillige assimilatie – angst hun identiteit te verliezen.

Geheime dienst

De relatie tussen Orbán en president Volodymyr Zelensky van Oekraïne is ronduit slecht. Als buitenbeentje binnen de EU onderhoudt Orbán warme banden met Moskou, verzet hij zich tegen sancties tegen Rusland en weigert aan Oekraïne wapens of munitie te leveren. Zelensky heeft Orbán herhaaldelijk opgeroepen „een kant te kiezen” en niet naar het pijpen van Poetin te dansen. Orbán bestempelt Zelensky als „tegenstander”. Hoewel Orbán geen militaire dreigementen uit, klinkt gefilosofeer over het in ere herstellen van Groot-Hongarije in Oekraïne al snel als de retoriek over Roesski mir (de Russische wereld). „Er vloeit tot nu toe gelukkig geen bloed in Transkarpatië”, zegt Toezjansky. „Maar politici in Boedapest en Kiev – en niet te vergeten Moskou – spelen met vuur door de etnische verschillen uit te buiten.”

Begin 2018 vonden twee aanslagen plaats op een kantoor van de dominante politieke partij KMKSZ in Oezjhorod. De explosies moesten het werk van Oekraïense extremisten lijken, maar een molotovcocktail bleek gegooid te zijn in opdracht van een extreem-rechtse Duitser met Russische connecties. „Er zijn zoveel mensen die baat hebben bij het opstoken van etnische ellende”, zei Karolina Darcsi (42), de bekendste politica van de partij, in februari. „De SBOe [Oekraïne’s geheime dienst] zegt altijd dat de Russen overal achter zitten. Ik weet dat niet. Wat ik wel weet is dat wij dagelijks geconfronteerd worden met een Oekraïense staat die onze rechten schendt.”

Politica Karolina Darcsi. Foto Pavlo Palamarchuk

Voor de oorlog begon waren Darcsi en anderen van de lokale Hongaarse elite van harte bereid te vertellen hoe zij slachtoffer zijn van de Oekraïense hatelijkheden, de regio ontvolkt en alleen Orbán het beste met hen voor heeft. Maar sinds de Russische invasie zijn de luiken dicht. De jonge priester van de kerk in Berehove, waar het Hongaarse volkslied zondags luider klinkt dan de psalmen, houdt zich onbereikbaar. Darcsi zegt dat de SBOe haar verbiedt met journalisten te praten.

Hoe nauw de situatie in de gaten gehouden wordt blijkt als de vertaler waarmee NRC in de regio werkt wordt gebeld door een man die zich Roman noemt en zegt van de SBOe te zijn. Weet de vertaler wel zeker dat die Nederlandse journalist geen Russische agent is, vraagt hij. Hij wil weten wie onze bronnen zijn en „grenzen stellen” aan de verslaggeving om „elke vorm van provocatie te voorkomen die de vrede tussen Oekraïne en Hongarije kan verstoren”. Pas na meerdere telefoontjes en een ontmoeting bindt hij in.

De Oekraïense nationalist Vasyl Vovkoenovitsj. Emilie van Outeren

Hoe terecht de vrees voor escalatie nu is, valt niet te zeggen. Volgens Vasyl Vovkoenovitsj (64), een Oekraïense nationalist uit Berehove die voor de oorlog anti-Hongaarse demonstraties organiseerde, wil Orbán profiteren van een verzwakt Oekraïne. Hij gelooft dat Hongaarse infiltranten en militairen klaarstonden. „Maar ons succes in het afslaan van de aanval op Kiev heeft een dikke streep gezet door de droom dat Transkarpatië weer Hongaars kan zijn”, zegt hij, zijn stevige lijf gekleed in een Zelenskygroen T-shirt en een camouflagebroek. Wel benadrukt Vov-koe-no-vitsj dat maar „maximaal 5 procent” van de etnische Hongaren hier een bedreiging voor de vrede zou kunnen zijn. „De meesten leven gewoon hun leven. Velen steunen Oekraïne in onze strijd. Het is Orbán die ze inzet van een politiek spel maakt.”

De Hongaars-Oekraïense schrijver Bandy Sholtes (49) ervaart dat ook zo. Het conflict over de loyaliteit aan Oekraïne rommelt in zijn ervaring meer binnen de Hongaarse gemeenschap dan tussen hen en de etnische Oekraïners. De wispelturige houding van Orbán, die Oekraïne wel steunt in zijn ambitie lid te worden van de EU, speelt daar een voorname rol in. „Orbán lijkt doodsbang om de zoveelste Hongaarse premier te zijn die in een internationale oorlog de verkeerde kant kiest, zoals in de Eerste en Tweede Wereldoorlog. Maar niet kiezen is inmiddels ook een keuze: voor de kwade kant”, zegt Sholtes. „Door vol te blijven houden dat dit ‘niet onze oorlog’ is, vervreemdt Orbán degenen die in de dorpen met hun satellietschotels in een Hongaarse bubbel leven van hun omgeving.”

86 gesneuvelden

Buiten die bubbel wonen Hongaren zoals Sholtes, die Oekraïne wel toejuichen. „Oekraïne is mijn land. Voor de oorlog voelde dat vooral technisch zo, maar nu ook moreel”, vertelt hij in het centrum van Oezjhorod, waar een grotendeels Hongaars volkskoor in klederdracht geld inzamelt voor de Oekraïense strijdkrachten. Daarin dienen ook – vrijwillig – etnische Hongaren. Volgens een telling van Orbán zelf zijn er al zeker 86 gesneuveld in de strijd tegen Rusland.

Sandór Kis (29), de zoon van Anzjelika Kis, kwam om in de eerste dagen van de oorlog, toen zijn marineschip door Russen tot zinken werd gebracht, vertelt zij. „Hij was honderd procent een Oekraïense soldaat, met Hongaarse wortels. Die taal sprak hij alleen nog met zijn grootouders”, zegt Kis (51). Zij heeft geen sympathie voor mede-Hongaren die „loyaler zijn aan Orbán dan aan Oekraïne”. Maar ze is de Hongaarse overheid wel dankbaar. „Die heeft ons financieel geholpen met zijn lichaam naar huis brengen en hier begraven.”

De zoon van Anzjelika Kis, kwam om in de eerste dagen van de oorlog. Foto Emilie van Outeren

Szinyi probeert ondertussen een manier te vinden om weg te komen. Als man van 51 mag hij de grens niet over, ook niet op zijn Hongaarse paspoort. Hij kan daarom niet meer naar zijn werk in een doelpalenfabriek over de grens en heeft geen inkomen meer. Mocht het zo ver komen dat Oekraïne mannen daadwerkelijk gaat mobiliseren „dan vind ik wel een manier” om de grens over te komen, zegt hij. „Het enige land waar ik ooit voor zou vechten is Hongarije.”

Hongaarse premier Victor Orbán: ‘Dit is niet onze oorlog’

De Hongaarse premier Viktor Orbán gaf de afgelopen weken twee felle speeches waarin hij zichzelf afschilderde als eenzame strijder voor een christelijk Europa, en tegen immigratie, moslims, Brussel, George Soros en alles wat met gender te maken heeft. Tijdens de Amerikaanse conservatieve conventie CPAC in Texas wenste hij afgelopen donderdag „alle globalisten naar de hel”. Twee weken eerder, bij de Hongaarse gemeenschap in Roemenië, had hij nog meer stof doen opwaaien door te verklaren dat Hongaren „nooit een volk van gemengd ras willen worden”. Daar werd alom met afkeuring op gereageerd en een van zijn adviseurs stapte op om wat zij een „Goebbels-waardige (…) nazi-toespraak” noemde. Over Oekraïne sprak Orbán uitvoerig. „Wij Hongaren zien deze oorlog als een oorlog tussen twee Slavische volken, waar wij buiten willen blijven.” Over etnische Hongaren in het Oekraïense leger zei hij: „Wij zijn de enigen [naast Oekraïners] die bloeden in deze oorlog.” Orbán zei niet te geloven dat Oekraïne de strijd van Rusland kán winnen. En: „Als buurland hebben wij het recht om te zeggen dat vrede de enige oplossing is die levens zal redden, het enige tegengif tegen oorlogsinflatie en een door oorlog gecreëerde economische crisis. (…) Dit is niet onze oorlog.”