Bol.com moet duidelijk zijn: ‘bestelling afronden’ is betalen

Zoek, vind, „bestelling afronden”. Zó gemakkelijk is online winkelen, ten minste als het aan webwinkel Bol.com ligt. Maar de rechter is het hier niet mee eens, bleek uit een dinsdag gepubliceerde uitspraak van de rechtbank in Amsterdam.

De rechter geeft Bol.com een tik op de vingers, omdat de tekst die het bedrijf gebruikte voor de online bestelknop – bestelling afronden – te vaag was en onvoldoende duidelijk maakt dat de consument na aanklikken verplicht is tot het betalen van de rekening. Een woordvoerder van Bol.com zegt dat de bestelknop inmiddels is aangepast in ‘bestelling betalen’.

De zaak draait om een consument die voor ruim 250 euro een hometrainer had besteld, volgens dagblad De Telegraaf. Het apparaat werd nooit bezorgd, maar intussen stuurde Bol.com wel rekeningen naar de klant. Die vertikte te betalen. Het apparaat was nooit bezorgd én hij had nooit een koopovereenkomst getekend.

In een tussentijds vonnis van juni dit jaar haalde de consument voor het eerst z’n gelijk: een bestelling plaatsen betekent „niet noodzakelijkerwijs” dat iemand een betalingsverplichting aangaat, redeneerde de rechter. De rechtbank leunde op een uitspraak van het Europese Hof van Justitie, waarin staat dat een webwinkel „voldoende duidelijk” moet maken dat een klant een betalingsverplichting aangaat als de bestelknop wordt ingedrukt.

Logisch, zegt jurist Harry Poort, van Groenewegen Advocaten, onder meer gespecialiseerd in consumentenrechten. Webwinkels proberen klanten via allerlei trucs dingen aan te smeren, zegt Poort. Als je een hotelkamer boekt, krijg je ook een vliegreis, autoverhuur en andere uitstapjes aangeboden. Het is niet altijd duidelijk op deze websites dat de consument een deal sluit, volgens Poort. En als een consument weigert te betalen, spannen webwinkels een rechtszaak aan, zegt Poort. „Dit zijn partijen met hele diepe zakken, daar kan een consument niet tegenop”. Met de uitspraak beschermt de rechter consumenten tegen grote, machtige webwinkels, volgens Poort.

De jurist die de zaak tegen Bol.com aanspande, zegt tegen ANP dat de webwinkel z’n borst kan natmaken: consumenten die in dezelfde situatie zitten als de man van de hometrainer roept hij op om niet zomaar te betalen. Hij vermoedt dat andere webwinkels zich met hun bestelknop ook niet aan de wettelijke verplichtingen houden.

Bol.com zegt „verrast” te zijn door de uitspraak. De tekst op de bestelknop is op 17 mei aangepast, zegt een woordvoerder: „zodat het voor consumenten nog duidelijker is dat zij een betalingsverplichting aangaan.”