’Miljoenensalaris Hamers niet in strijd met regels’

De voormalige top van ING heeft niet in strijd met de Bankierseed gehandeld door toenmalig topman Ralph Hamers in 2018 een salarisverhoging van 50 procent aan te bieden, tot iets meer dan 3 miljoen euro per jaar. Dat heeft de Tuchtcommissie Banken maandag bekendgemaakt in een geanonimiseerd vonnis. Wel is de commissie van mening dat het beloningsvoorstel „niet heeft bijgedragen aan het maatschappelijke vertrouwen in de bankensector”. Volgens de raad van commissarissen van ING was de verhoging destijds nodig om Hamers’ beloning op een vergelijkbaar niveau te houden met beloningen van topbestuurders in het buitenland. Na ophef over de voorgenomen salarisverhoging trok de bank het voorstel enkele dagen later in. De stichting Tuchtrecht Banken had klachten ingediend tegen drie betrokkenen, onder wie Hamers zelf. (NRC)

Een versie van dit artikel verscheen ook in de krant van 9 augustus 2022