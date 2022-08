Trump meldt huiszoeking door FBI van zijn woning in Florida

De FBI heeft maandag het huis van voormalig president Donald Trump in Palm Beach, Florida, doorzocht. Bronnen met kennis van het justitieel onderzoek vertelden aan verschillende Amerikaanse media dat de federale politie op zoek was naar vertrouwelijke staatsdocumenten. Trump zou die hebben meegenomen naar zijn eigen woning, het landgoed Mar-a-Lago, nadat hij als verliezer van de verkiezingen het Witte Huis verliet op 20 januari 2021.

De huiszoeking bij een oud-president, die zijn weerga niet kent, werd wereldkundig gemaakt in een verklaring die Trump zelf uitgaf. Hij bevond zich op dat moment in New York. „Zoiets is nooit eerder gebeurd met een president van de Verenigde Staten”, schreef Trump. Volgens hem heeft hij steeds samengewerkt met „de betrokken overheidsinstanties” in de verschillende onderzoeken die naar hem lopen. „Deze onaangekondigde inval in mijn huis was onnodig en ongepast.” Hij gebruikte in zijn verklaring het woord raid (inval) voor de doorzoeking, en sprak van een „belegering” door „een grote groep FBI-agenten”. „Ze hebben zelfs in mijn kluis gekeken.”

In verschillende staten en op nationaal niveau lopen justitiële onderzoeken naar Trump. Onder meer naar zijn betrokkenheid bij de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021 en naar zijn pogingen Joe Biden van diens verkiezingszege af te houden door (vergeefs) in te grijpen in de verkiezingsuitslag van cruciale staten. Het Nationaal Archief heeft eerder onder dreiging van gerechtelijke maatregelen vijftien dozen met documenten uit het Witte Huis in beslag genomen bij Trump thuis. Daar zaten ook vertrouwelijke stukken bij. Op grond van de wet op de presidentiële archieven moet een vertrekkende president stukken uit zijn ambtstermijn overdragen aan het Nationaal Archief. Fox News meldde maandagavond dat de FBI nog eens vijftien dozen uit het huis van Trump zou hebben gedragen.

Bewijs van strafbare feiten

Ook als de huidige huiszoeking opnieuw op last van het archief is geschied, dan nog kan het inbeslaggenomen materiaal ook relevant blijken bij andere onderzoeken. Zo probeerde Trump uit alle macht te verhinderen dat de parlementaire commissie die de gebeurtenissen op en rond 6 januari onderzoekt, stukken uit het Witte Huis in die periode in handen zou krijgen. Het Hooggerechtshof gaf Trump ongelijk.

Het staat vast dat de FBI een rechter ervan moet hebben overtuigd dat de huiszoeking bewijs voor strafbare feiten moet kunnen opleveren

De FBI noch het ministerie van Justitie heeft officieel mededelingen gedaan over de huiszoeking. Het staat vast dat de FBI een rechter ervan moet hebben overtuigd dat de huiszoeking bewijs voor strafbare feiten moet kunnen opleveren. Anders zou de rechter geen bevel tot de doorzoeking hebben ondertekend.

Enkele dagen geleden berichtte tv-zender CNN dat de advocaten van Trump in gesprek waren met het ministerie van Justitie. Het zou daarbij gaan om het onderzoek naar 6 januari. Ook meldden Amerikaanse media dat toenmalige kopstukken uit het Witte Huis door Justitie zijn gedagvaard om te getuigen.

‘Lock her up’

De ironie van de situatie ontging de Amerikaanse media niet. Tijdens zijn campagne voor de verkiezingen van 2016 maakte Trump zijn rivaal Hillary Clinton verdacht omdat de FBI onderzoek deed naar haar gebruik van een privé-server waarop zij e-mails met vertrouwelijke staatsdocumenten had bewaard. Tijdens verkiezingsbijeenkomsten van Trump scandeerden zijn aanhangers ‘Lock her up’ – en dat doen ze nog steeds zodra de naam van Clinton wordt genoemd. Hoewel in verschillende onderzoeken is vastgesteld dat de privé-server inderdaad vertrouwelijke staatsinformatie bevatte, zag Justitie af van strafrechtelijke vervolging omdat het overtuigend bewijs kon vinden dat Clinton dit „systematische en moedwillig” had gedaan.

Trump zelf verwees in zijn verklaring ook naar Clinton en haar e-mails. „Zij mocht 33.000 e-mails vernietigen en wegwassen met zuur NADAT het Congres ze had opgeëist. Er is niets gedaan om haar ter verantwoording te roepen. Zij heeft ook nog antieke meubelen en andere spullen uit het Witte Huis meegenomen.”

Verkiezingscampagne

Trump legde nog een ander verband, en daar gingen veel Amerikaanse media in mee. Hij speelt al maanden met de suggestie dat hij zich kandidaat zal stellen voor de presidentsverkiezingen van 2024. Een strafrechtelijk onderzoek, laat staan een veroordeling, zou als een donkere wolk boven de verkiezingscampagne hangen. „Omdat ze zien hoe de kandidaten die ik steun grote overwinningen boeken, omdat ze zien hoezeer ik de peilingen domineer, proberen ze mij te stoppen.”

Trumps verdachtmaking werd onmiddellijk nagevolgd door de Republikeinse leider in het Huis van Afgevaardigden, Kevin McCarthy. „Ik heb genoeg gezien”, schreef hij maandagavond op Twitter. „Het ministerie van Justitie heeft een niet te dulden mate van politisering bereikt.”