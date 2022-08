Taiwan houdt militaire oefeningen voor Chinese invasie

De Taiwanese krijgsmacht oefent deze week voor een mogelijke Chinese aanval, terwijl de spanningen met China blijven oplopen. Met de oefeningen wordt het eigen reactievermogen getest, mocht het tot een Chinese invasie komen. Minister van Buitenlandse Zaken Joseph Wu noemde de voortgezette Chinese oefeningen in de lucht en zee rondom Taiwan dinsdag tijdens een persconferentie „een voorbereiding op een invasie”.

Volgens Taiwan waren de eigen militaire oefeningen al voor de komst van de Amerikaanse politica Nancy Pelosi van vorige week gepland. Haar mogelijke bezoek deed de spanningen in de regio de afgelopen tijd oplopen, omdat China het zag als impliciete erkenning van de onafhankelijkheid van Taiwan. Het land ziet Taiwan als een afvallige provincie die vroeg of laat weer zal worden ingelijfd, maar Taiwan betwist dat en stelt dat enkel de inwoners van het eiland kunnen bepalen over de toekomst.

Toen vorige week duidelijk werd dat Pelosi definitief zou landen in Taiwan, kondigde China grootschalige oefeningen aan rondom het eiland. Sinds donderdag vinden er zowel op zee als in de lucht oefeningen plaats en schieten de Chinezen raketten af. De oefeningen zouden in eerste instantie tot zondag duren, maar werden maandag voor onbepaalde tijd verlengd.

De Taiwanese buitenlandminister Wu waarschuwde in zijn persconferentie voor de mogelijkheid dat China na afloop van de oefeningen, die vorige week donderdag begonnen en maandag werden verlengd, een routine zou willen maken van de militaire activiteit en zo de status quo rond Taiwan zou willen veranderen. Volgens hem probeert China tevens door middel van onder meer cyberaanvallen en economische uitsluiting de publieke moraal bij de Taiwanese bevolking te verzwakken. Wu drong aan op meer internationale steun voor Taiwan.