Serena Williams hint op afscheid uit tennis: U.S. Open laatste toernooi

De Amerikaanse tennisster Serena Williams heeft gehint op een afscheid uit de sport. In een interview met het blad Vogue stelt de 40-jarige Willams dinsdag te stoppen na de U.S. Open, het Amerikaanse grandslamtoernooi dat eind deze maand begint. In het vraaggesprek erkent ze „nooit van het woord pensioen” te hebben gehouden, ze beschrijft haar afscheid als een nieuwe stap op haar levenspad. Willams zegt meer tijd te willen besteden aan haar gezinsleven en haar in 2014 opgerichte bedrijf Serena Ventures.

Lees ook dit profiel: Serena Williams, de oervechter die altijd terugkomt

Williams vertelde onder meer dat ze met haar man nog een kinderwens heeft, maar „absoluut niet zwanger wil zijn als atlete”. Op de Australian Open in 2017 - haar laatste grandslamzege - versloeg ze in de finale haar oudere zus Venus. Achteraf bleek ze zwanger te zijn tijdens die wedstrijd. Nadat haar dochter Olympia was geboren behaalde Williams nog vier grandslamfinales, maar die wist ze niet te winnen. Willams heeft een imposante tenniscarrière; in totaal won ze 73 toernooien, onder meer Roland Garros in 2015, 2013 en 2002. Ook Wimbledon won ze zeven keer.

In het interview zegt Williams dat ze met de topgolfer en goede vriend Tiger Woods heeft gepraat over haar carrière. Ze heeft lang getwijfeld of ze überhaupt nog de tennisbaan op wilde, maar na het advies van Woods om nog een keer alles uit de kast te trekken besloot ze mee te doen aan Wimbledon en de U.S. Open, die ze wil proberen te winnen. Maar daarna is het tijd voor haar tennispensioen, hoewel ze dat geen moderne term vindt. Liever beschrijft ze haar nieuwe stap als „een transitie” of „evolutie” in haar leven.

De 23-voudige grandslamwinnaar maakte eerder deze zomer haar rentree op de tennisbaan na bijna een jaar afwezigheid. Toen ze aankondigde mee te doen aan Wimbledon deze zomer, circuleerde de vraag al of dat haar laatste toernooi zou zijn. Tijdens een persconferentie bleef ze toen op de vlakte over een eventuele afscheidstournee. „Wie weet waar ik de volgende keer kom opdagen”, bleef ze schimmig.