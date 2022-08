RIVM: vanaf woensdag weer Nationaal Hitteplan

Vanaf woensdag gaat het Nationaal Hitteplan weer in. Dat heeft het RIVM besloten na overleg met het Koninklijk Nederlands Meteorologisch Instituut (KNMI). Het hitteplan is waarschijnlijk tot na het weekend van kracht. In het hele land worden de komende dagen temperaturen boven de dertig graden verwacht.

Het RIVM adviseert om voldoende te drinken en niet te veel te bewegen tijdens de warmste uren van de dag; het begin van de middag en de vroege avond. Ook raadt het RIVM aan „het huis (en hoofd)” koel te houden door de gordijnen dicht te doen en door een ventilator en airconditioning aan te zetten.

Met het Nationaal Hitteplan informeert het RIVM over de verwachte hitte om te voorkomen dat kwetsbare groepen „ongemakken” en „gezondheidsproblemen” ervaren. Vooral ouderen boven de 75 jaar kunnen last krijgen van de hitte, onder meer omdat zij minder snel een dorstgevoel hebben en daardoor niet genoeg drinken. Ook kleine kinderen, mensen met een chronische aandoening, personen in een sociaal isolement en daklozen kunnen volgens het RIVM gezondheidsproblemen ondervinden.

In juli trad het Nationaal Hitteplan ook al in werking. In Maastricht werd door een weerstation van het KNMI een temperatuur van 39,4 graden gemeten. Het RIVM waarschuwde ook voor smog als gevolg van de hitte. Mensen die gevoelig zijn voor smog werden geadviseerd binnen te blijven en zware lichamelijke inspanning te beperken. Vanwege de hitte werd de eerste dag van de Nijmeegse Vierdaagse geschrapt.

