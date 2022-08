PSV wint na thriller van AS Monaco en hoopt nu Gakpo te houden

„Cody moet blijven!”, galmde de hele avond door het Philips Stadion. Terwijl de fans van PSV de 3-2 zege op AS Monaco in de derde kwalificatieronde voor de play-offs van de Champions League vierden probeerden ze hun sterspeler voor zich te winnen. Cody Gakpo (23) zwaaide vaak. Of hij dit seizoen bij PSV blijft zal de komende weken duidelijk worden. Of zoals hij het zelf onlangs voor de camera van de NOS verwoordde. Gakpo: „Mijn keuze is niet per se gebaseerd op het halen van de Champions League.”

Nog even afwachten dus. Het was een vreemde situatie. Een voetballer die met een raak schot of een mislukte kans deels zijn eigen toekomst kan bepalen. Gakpo kon op dinsdagavond niet het verschil voor PSV maken. Het was Joey Veerman die met een rake schuiver in de 21ste minuut het Eindhovense publiek hoop gaf, Guillermo Maripan en Ben Yedder dreigden met hun treffers na rust PSV uit te schakelen totdat invaller Erick Gutiérrez in de 89ste minuut gelijkmaakte. Verlenging. Luuk de Jong werd met een rake kopbal de verlosser van PSV.

PSV zal nu in een dubbele ontmoeting met Rangers FC in de play-offs voor de Champions League spelen.

Het verschil tussen de Champions League en de Europa League is in alle opzichten enorm. PSV is eigenlijk ieder jaar veroordeeld de beste spelers van de club te verkopen. Bij kwalificatie voor de Champions League komt er circa veertig miljoen euro binnen, maar dan nog kunnen buitenlandse clubs spelers met grote bedragen wegkopen. Zo is het anno 2022 voor een club als PSV die in financieel opzicht op grote achterstand staat van topclubs uit Engeland, Spanje en Duitsland. Clubliefde is tegenwoordig geen doorslaggevende factor meer. Hoe diep dat gevoel ook zit.

Kind van de club

Gakpo is wel een echt kind van de club. Van jongs af aan doorliep hij de hele opleiding. Van de F’jes tot het eerste elftal. Gakpo heeft als geboren en getogen Eindhovenaar altijd de gunfactor gehad. De middelste zoon van de Togolese voetballer Johnny Gakpo en de Nederlandse rugbyster Ank van Bommel bleek een natuurtalent. Gakpo wist zijn enorme talent en snelheid te koppelen aan het juiste arbeidsethos. Hij had altijd maar één doel voor ogen: slagen als profvoetballer. Inmiddels is de nummer 11 van PSV publiekslieveling in Eindhoven.

Gakpo straalt een groot geloof in eigen kunnen uit zonder een hautaine houding aan te nemen. Dat is altijd zo geweest. Als een nog onbekende tiener speelde hij in 2016 samen met hardloper Jay van Brienen en kickbokser Tyjani Beztati zichzelf in de videoclip ‘de Man’ van de Amsterdamse rapper Diorno Braaf. Gakpo liet zich volgen als een jongen met een droom. Over een lange weg naar succes. Kijkend naar de lampen van het Philips Stadion. Twee jaar later maakte hij er zijn opwachting. En deze dinsdagavond is hij de man bij PSV waarop veel hoop is gevestigd.

Gakpo hinkt op twee gedachten: blijven of vertrekken uit Eindhoven

Het is snel gegaan. Gakpo stond vier jaar geleden nog in de schaduw van zijn ploeggenoot Steven Bergwijn. Dat was een luxe voor PSV. De club wist dat er bij een vertrek van Bergwijn een getalenteerde opvolger voorhanden was. En zo geschiedde. Bergwijn vertrok in januari 2020 voor dertig miljoen euro naar Tottenham Hotspur. Gakpo schoof door en werd een vaste waarde bij PSV.

De international van Oranje maakte met zijn schoenmaat 46 grote passen en kwam in de belangstelling van Liverpool, Manchester City en Bayern München te staan. Gakpo verlengde zijn contract in januari van dit jaar tot 2026. Het was zijn plan om PSV deze zomer als kampioen van Nederland te verruilen voor een internationale topclub. Dat mislukte. De landstitel ging naar Ajax. En winst van de KNVB-beker voelde als een troostprijs.

Cody Gakpo (rechts) twijfelt nog of hij bij PSV blijft Foto Olaf Kraak/ANP

WK in Qatar

Gakpo hinkt al maanden op twee gedachten. Aan de ene kant zou hij heel graag PSV een hoofdprijs willen schenken. Zoals Gini Wijnaldum en Memphis Depay in 2015 deden voordat ze een transfer naar het buitenland maakten.

Bij PSV zal hij verzekerd zijn van een basisplaats in aanloop naar het WK voetbal in Qatar. Bovendien zou in het centrum van Eindhoven kunnen blijven wonen, niet ver van zijn ouderlijk huis in de wijk Stratum. Maar aan de andere kant lonkt het grote geld. Spelen in een topcompetitie. In grote stadions. Zoals zijn grote voorbeeld Thierry Henry.

Tot afgelopen zondag gold hetzelfde voor zijn ploeggenoot Ibrahim Sangaré, die twee jaar geleden voor negen miljoen euro over kwam van het Franse Toulouse en tekende destijds tot 2025. De 24-jarige middenvelder besloot vlak voor de return met AS Monaco zijn contract met twee jaar te verlengen. De Afrikaan ging niet in op de interesse van clubs als Aston Villa, Everton en Crystal Palace. Sangaré stelde PSV alleen voor een echte topclub te willen verlaten. Daarmee maakte de middenvelder uit Ivoorkust een einde aan de onzekerheid voor de club en voor hem zelf. „Dit geeft heel veel rust in het hoofd. Ik voel me hier prettig en wil mijn ontwikkeling bij PSV nu doorzetten”, zei Sangaré tijdens een persconferentie. „We voelen de frustratie van het vorig jaar gemiste kampioenschap. Het geeft alleen maar motivatie om het dit jaar nog beter te doen.”

Sangaré sprak de hoop uit dat Gakpo eveneens blijft. „Het zou geweldig zijn als we deze groep bij elkaar zouden kunnen houden”, stelde Sangaré. Gakpo zal de komende weken rustig de ontmoetingen met Rangers FC afwachten en kijken welke clubs er voor hem komen. De aanhang van PSV zal ondertussen bij hem blijven smeken in Eindhoven te blijven.