Plastic neemt géén dikke bacterieregen mee naar de diepzee

Goed nieuws uit de diepzee: bacteriën die meereizend op plasticdeeltjes in oceanen over grote afstanden verspreid raken, reizen niet op dezelfde manier mee met plasticdeeltjes die afzinken naar de diepte. De vrees was dat door afzinkende oppervlaktebacteriën op het plastic langzaam maar zeker de balans van het ecosysteem in de diepzee verstoord zou raken. Dat lijkt dus niet het geval, schrijven onderzoekers van het NIOZ en The Ocean Cleanup in het tijdschrift Marine Pollution Bulletin.

Het onderzoek is uitgevoerd in de subtropische gyre in het noorden van de Stille Oceaan, waar heel veel plastic aan de oppervlakte drijft. Mede door uv-licht en beweging valt dat plastic uiteen in kleine deeltjes. Die raken verspreid over de oceaan en een deel zinkt af naar diepere waterlagen en de oceaanbodem.

Tot nu toe waren vrijwel alleen op oppervlakteplastic de bacteriekoloniën onderzocht. „Van horizontale afstanden is bekend dat plastic niet-inheemse en zelfs potentieel pathogene microben van het ene gebied naar het andere kan transporteren”, zegt Annika Vaksmaa, NIOZ-onderzoeker en hoofdauteur van het onderzoek. De natuurlijke bacteriën die voorkomen in de diepzee zijn anders dan die aan de oppervlakte. Bovendien komen in de diepte veel minder bacteriën voor. „Een dikke regen van vreemde microben die met plastic pendeltjes van bovenaf binnendruppelt, kan de diepzeegemeenschap verstoren.”

Miljoenen bacteriën

Het plastic is met sleepnetten op verschillende diepten verzameld. Ze onderzochten 63 stukjes plastic, voornamelijk polyethyleen (PE). Daarvan kwamen 17 stukjes uit de diepte, tot op 2 kilometer. Er werden miljoenen bacteriën aangetroffen, die met dna-technieken zijn geclassificeerd.

Op oppervlakteplastic zaten andere bacteriën dan op diepzeeplastic, overeenkomstig de natuurlijke samenstelling van bacteriën in de verschillende waterlagen. Aan de oppervlakte domineren cyanobacteriën en Bacteroidota, in de diepte zitten vooral proteobacteriën. „We ontdekten dat de microben van het oppervlak al op enkele meters diepte de plastic deeltjes loslaten”, zegt Vaksmaa. „Het lijkt het er dus op dat het plastic geen vervoermiddel is naar diepere waterlagen.”

De soortenrijkdom op de plastics uit de diepere lagen was wel minder dan verwacht. Aan de oppervlakte neemt de soortenrijkdom toe als het totale aantal bacteriën ook toeneemt. Deze verminderde diversiteit kan erop duiden dat er een voordeel is voor gespecialiseerde bacteriën, schrijven de onderzoekers.

Wellicht levert het onderzoek binnenkort nog meer goed nieuws op: op alle stukjes plastic werden bacteriesoorten gevonden die koolwaterstoffen eten, zoals olie en wellicht ook kunststoffen. Vaksmaa: „Dit is niet de eerste keer dat we koolwaterstof-etende bacteriën aantroffen op plastic in zee. Misschien spelen de microben een rol bij het afbreken ervan.”