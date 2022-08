Ook komend studiejaar tienduizenden studentenwoningen tekort

Nederlandse studentensteden komen het aanstaande studiejaar rond de 26.500 studentenwoningen tekort, ongeveer net zoveel als vorig jaar. Dat blijkt uit een voorlopige schatting van kenniscentrum Kences, bevestigt directeur Jolan de Bie dinsdag na berichtgeving in het AD. In augustus en september, als nieuwe studenten massaal op zoek zijn naar een woning, kan het tekort tijdelijk nog groter zijn.

Vorig jaar nam het tekort aan studentenwoningen al fors toe, met 20 procent tot 26.500. Dat had volgens Kences vooral te maken met de coronapandemie. Doordat het onderwijs grotendeels weer overging van online naar fysiek, besloten meer jongeren het ouderlijk huis te verlaten. Ook internationale studenten moesten daardoor weer fysiek in de studiestad aanwezig zijn.

Dit studiejaar gaan, op basis van de voorlopige inschrijvingscijfers, niet veel meer studenten in Nederland studeren. Bovendien is er in de tussentijd „een flink aantal” studentenwoningen opgeleverd, aldus De Bie. Dat het tekort toch even groot blijft, komt volgens haar onder meer doordat er tegelijk sprake is van krimp in het aanbod. „Sommige gemeenten voeren een antiverkameringsbeleid, waardoor het aantal woningen weer afneemt.” De tekorten zijn het grootst in Amsterdam en Rotterdam, maar ook populaire studentensteden als Utrecht en Leiden voelen de druk. Kences benadrukt dat de kamer- en studiovoorraad niet alleen sneller moet worden uitgebreid, maar dat de huurprijzen ook betaalbaar moeten blijven.

Tekort loopt verder op

Uit de Landelijke Monitor Studentenhuisvesting van vorig jaar bleek dat de krapte de komende jaren alleen maar verder zal oplopen - tot zo’n 57.000 in 2030. En dat terwijl Nederlandse gemeenten op dat moment volgens Kences al plannen hadden voor de bouw van in totaal 16.500 nieuwe studentenwoningen. De Inspectie Leefomgeving en Transport blokkeerde onlangs een grootschalig bouwproject in de Amstelveense wijk Kronenburg, waar 4.500 kamers gerealiseerd zouden worden, omdat het pal onder een aanvliegroute van Schiphol zou komen te liggen. Het grootste deel van de geplande studentenwoningen in Nederland lijkt wel door te gaan.

Vanwege het woningtekort hebben studentensteden als Amsterdam, Maastricht, Groningen en Utrecht internationale studenten al afgeraden deze zomer af te reizen naar de stad, indien zij nog geen kamer hebben. Onder meer Maastricht heeft een draaiboek klaarliggen om een noodopvang in te richten voor internationale studenten die ondanks de waarschuwing toch op de bonnefooi naar Nederland komen. In sommige studentensteden organiseren studenten initiatieven waarbij inwoners van de stad zich kunnen aanmelden om tijdelijk een student op te vangen.