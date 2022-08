Ondanks wapenstilstand nieuwe aanval op de Westelijke Jordaanoever, 3 doden en 40 gewonden

Bij een aanval door Israëlische militairen op de door Israël bezette Westelijke Jordaanoever zijn dinsdag drie Palestijnen om het leven gekomen en zeker veertig gewond geraakt. Dat meldt het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid volgens internationale persbureaus. Zondagavond waren Palestijnse strijders van de Islamitische Jihad en Israël nog akkoord gegaan met een staakt-het-vuren, nadat zij drie dagen achter elkaar hadden gevochten.

Het Israëlische leger bevestigt volgens persbureau AP dat er Palestijnen zijn neergeschoten, maar zegt niets over hun toestand. Volgens Israël gooide een aantal Palestijnen stenen en explosieven naar Israëlische militairen en schoten zij daarom terug.

Commandanten omgebracht

Dit gebeurde nadat Israëlische militairen het huis van de vermeende Palestijnse terrorist Ibrahim al-Nabulsi hadden omsingeld. Volgens Israël werd de man gezocht vanwege een reeks schietpartijen op de Westelijke Jordaanoever eerder dit jaar. Al-Nabulsi is een van de drie mensen die dinsdag omkwamen tijdens de gevechten.

Het geweld tussen Israël en de Palestijnse Islamitische Jihad laaide vrijdag op door een Israëlische aanval waarbij een hoge commandant van de radicale organisatie om het leven kwam. Israël zei te hebben aangevallen omdat de Palestijnse groep een aanval op Israël voorbereidde. Zaterdag werd volgens de Islamitische Jihad een tweede commandant omgebracht door Israëlische raketten.

Tijdens de drie dagen durende gevechten in Gaza zijn volgens het Palestijnse ministerie van Volksgezondheid zeker 47 Palestijnen omgekomen, onder wie 16 kinderen, en 311 gewond geraakt. Israël bevestigt dat er in totaal 47 Palestijnen zijn overleden, onder wie zeven burgers. Veertien van de dodelijke slachtoffers zouden zijn omgekomen door verkeerd afgevuurde raketten van de Islamitische Jihad. Aan Israëlische zijde viel slechts een handjevol gewonden, doordat de luchtafweer de meeste raketten van Islamitische Jihad in de lucht al onschadelijk maakte.

