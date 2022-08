Nieuw op streaming week 32: A League of Their Own, The Sandman, en Trainwreck: Woodstock ’99

A League of Their Own

Sportserie over het oprichten van de eerste honkbalcompetitie voor vrouwen tijdens de Tweede Wereldoorlog. Naast blessures en seksueel ontwaken, kampen de spelers met seksisme, racisme en homofobie in de snel veranderende VS van de jaren veertig. Gebaseerd op de gelijknamige film uit 1992. Van en met Abbi Jacobson.

Vanaf 12 aug, Amazon Prime Video, 8 afleveringen.

The Sandman

De fantasy-strip The Sandman van Neil Gaiman werd onverfilmbaar geacht, vooral door de fans, maar Netflix probeert het toch. Groots verhaal, groots budget, het ziet er schitterend uit. The Sandman oogt als concurrent van de komende grote fantasyseries House of the Dragon (21 aug) en The Rings of Power (2 sept). Morpheus wil na een eeuw gevangenschap de orde herstellen in zijn rijk The Dreaming waarbij hij onder anderen wordt tegengewerkt door zijn zusters, de tweeling Desire en Despair.

Netflix, 10 afleveringen.

Trainwreck: Woodstock ’99

Dertig jaar na het legendarische popfestival Woodstock werd in 1999 een nieuwe editie gehouden. Maar de hippiesfeer van weleer was ver te zoeken: vrouwen werden verkracht, bezoekers bezweken door de hitte. Het festival eindigde met plunderingen en brandstichting.

Docuserie, Netflix, 3 afleveringen.