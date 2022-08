Minstens acht mensen overleden door overstroming in Zuid-Korea

In Zuid-Korea hebben zware regenbuien in en rond de hoofdstad Seoel dinsdag aan minstens acht mensen het leven gekost. Er worden nog zeven mensen vermist. Dat meldt het Koreaans persbureau Yonhap. Er is een recordhoeveelheid regen gevallen, vermoedelijk het meeste sinds 115 jaar.

Als gevolg van de zware regenval viel de stroom uit, ontstonden aardverschuivingen en kwamen metrostations en wegen onder water te staan. Bijna vierhonderd mensen in Seoel moesten hun huis uit en konden schuilen in scholen en andere openbare voorzieningen. Vier mensen verdronken in een overstroomd gebouw, twee mensen werden dood gevonden bij een busstation dat als gevolg van aardverschuiving was ingestort.

De regen begon maandagochtend en nam in de avond sterk toe. In het zuidelijke deel van Seoel viel maandag meer dan 100 millimeter regen per uur, in sommige delen van de stad zelfs meer dan 141,5 millimeter. De meteorologische dienst verwacht dat er dinsdag nog veel regen bij zal komen. Daarom blijven verschillende wegen en tunnels voorlopig dicht.