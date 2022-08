Meevaller box 3 voor rijkste koppels

Door het gezamenlijke vermogen anders te verdelen, kunnen fiscale partners extra voordeel behalen bij de definitieve belastingaangifte over 2021. Dat voordeel kan voor de rijkste belastingplichtigen oplopen tot ruim 3.000 euro, blijkt uit berekeningen van vermogensadviseur ABN Amro MeesPierson.

Vanaf deze maand verstuurt de Belastingdienst aan ruim 2 miljoen Nederlanders met een vermogen van meer dan 50.000 euro een definitieve aanslag. Die wijkt vaak af van de voorlopige aanslag, omdat inmiddels de nieuwe regels voor belastingheffing in box 3 meegenomen zijn. Door een uitspraak van de Hoge Raad eind vorig jaar mag de fiscus geen fictief rendement meer opleggen over inkomsten uit sparen en beleggen.

De fiscus heeft daarom een nieuwe rekenmethode ontwikkeld voor de zogeheten vermogensrendementsheffing, waarin meer rekening wordt gehouden met het daadwerkelijke rendement dat mensen hebben behaald op hun spaargeld en beleggingen. Vooral Nederlanders met veel geld op een spaarrekening hebben hierdoor recht op teruggave, omdat ze volgens de oorspronkelijke regeling te veel belasting betaalden in box 3. Het aangifteprogramma voor 2021 hield nog rekening met de oude regels, omdat de IT-systemen van de fiscus niet op tijd waren aangepast. Het rechtsherstel over 2021 vindt plaats via de definitieve aanslag.

Via een speciale tool op de website van de Belastingdienst kunnen belastingplichtigen narekenen hoeveel ze volgens de nieuwe rekenmethode zijn verschuldigd. Daarbij loont het voor sommige fiscale partners om opnieuw te kijken naar de onderlinge verdeling van het vermogen, zo becijferde ABN Amro MeesPierson. Het gaat dan om stellen met een vermogen van minimaal 200.000 euro, die 67 procent of minder hiervan op de bank hadden staan.

Toepassing rekenprogramma

Door met de vermogensverdeling te schuiven kan het extra voordeel oplopen van 15 euro voor stellen met 200.000 euro waarvan 65 procent spaargeld, tot 3.051 euro voor partners met vrijwel alleen beleggingen en een vermogen van ruim 5 miljoen euro. Het voordeel ontstaat volgens ABN Amro MeesPierson door een van de twee partners in het rekenprogramma slechts een klein deel van het vermogen toe te kennen. Voor stellen die meer dan 67 procent van hun vermogen spaarden levert een andere verdeling volgens de private bank geen voordeel op.

In hoeverre deze mogelijkheid de schatkist extra geld kost, kon een woordvoerder van het ministerie van Financiën maandag niet zeggen. Staatssecretaris Marnix van Rij (Fiscaliteit, CDA) maakte in april bekend dat de hele operatie om spaarders te compenseren voor te veel betaalde belasting in box 3 tot 12 miljard euro kan kosten. De eerste 60.000 spaarders hebben inmiddels compensatie ontvangen voor te veel betaalde belastingen in de periode van 2017 tot en met 2020. Hiervoor trok het kabinet eerder 2,8 miljard euro uit.

Vanaf september ontvangen ook spaarders compensatie bij wie de aangifte uit de jaren 2017-2020 eind vorig jaar nog niet definitief vaststond.