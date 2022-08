Massagestoel in de Limo, echtgenoot als consultant– Duitse omroepbaas Schlesinger was kwistig met kijkgeld

„Niets laten liggen!”, was volgens de Neue Zürcher Zeitung het motto van Patricia Schlesinger, de ARD-voorzitter en directeur van omroep RBB die afgelopen weekend haar post opgaf. In het Duits klinkt dat in eerste instantie naar een hands on-mentaliteit van niets uitstellen en alles aanpakken. In het licht van de schandalen die Schlesinger ten val brachten krijgt haar motto een wrange bijklank.

Want terwijl de programma’s van omroep RBB steeds moesten bezuinigen, gaf Schlesinger publiek geld uit als water. Haar limousine was uitgerust met een massagestoel, haar kantoor moest voor ruim een half miljoen worden verbouwd (volgens dagblad Bild), diners bij haar thuis kwamen op kosten van de omroep. Bovendien kreeg Schlesingers echtgenoot via een collega consultancy-opdrachten voor meer dan een ton.

Donderdag trad Schlesinger terug als voorzitter van de ARD, een positie die de chefs van de regionale omroepen bij toerbeurt vervullen. Zondag gaf Schlesinger ook haar positie op bij de RBB, de omroep voor Brandenburg en Berlijn. Schlesinger zelf weet haar val aan een lastercampagne door collega-journalisten. Voordat Schlesinger omroep-bestuurder werd, werkte ze onder meer als redacteur en presentator van het onderzoeksjournalistieke tv-programma Panorama. Naar verluidt probeert Schlesinger nu nog een ontslagvergoeding los te peuteren bij de omroep.

Voor de Duitse publieke omroep is de zaak uiterst pijnlijk. Schlesinger bevestigt het beeld van een bestuurscultuur van zelfverrijking en vriendjespolitiek, wat critici van de publieke zenders ARD en ZDF altijd al verwijten. Het Duitse publieke bestel is een enorme organisatie, met 21 tv-zenders en 73 radiozenders en een al even omvangrijke begroting. Ieder huishouden betaalt per maand verplicht 18,36 aan de omroep; anders dan in Nederland wordt het radio- en televisiebedrijf niet via belastingen gefinancierd. In het jaar 2021 brachten die bijdragen 8,42 miljard euro op.

De rechts-liberale regeringspartij FDP wil het publieke bestel hervormen en vooral afslanken, maar daar willen coalitiepartners SPD en Groenen niet aan. De rechts-populistische oppositiepartij AfD meende naar aanleiding van de zaak-Schlesinger dat de publieke omroep te ver heen is om te kunnen hervormen en geheel moet worden afgeschaft.

De RBB gaf een advocatenkantoor opdracht om te onderzoeken in hoeverre Schlesingers handelen binnen de regels van het bedrijf vielen. Het OM in Berlijn kondigde maandag aan te onderzoeken in hoeverre Schlesinger en haar man strafbare feiten hebben gepleegd.