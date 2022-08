‘Leonardo da Vinci schilderde militaire rivieromlegging op de Mona Lisa’

Nieuw onderzoek in de geschilderde lagen van Leonardo da Vinci’s schilderij de Mona Lisa, met een uiterst gedetailleerde digitale infrarood- en ultraviolet-camera, onthult dat Da Vinci op het doek in 1503 ook zijn militaire ingenieursdroom schilderde: een plan om de rivier de Arno droog te leggen, om zo de vijand van de stadstaat Florence, Pisa, van zoet water af te sluiten.

Links van Mona Lisa’s schouder is die kronkelende, drooggelegde rivierbedding te zien, volgens de Franse ingenieur Pascal Cotte. Hij maakte in 2004 in het Louvre in Parijs, waar de Mona Lisa hangt, met zijn eigen speciale digitale camera 1.650 foto’s van verflaag na verflaag. Zo kunnen hij en zijn wetenschappelijke team de opbouw van Da Vinci’s beroemde doek laag voor laag volgen.

Veranderingen in portret

In Da Vinci’s geboorteplaats Vinci in Toscane hield Cotte deze zomer een persconferentie waarop hij zijn nieuwste bevindingen en inzichten presenteerde. Eerder had hij al aangetoond dat Da Vinci zijn ontwerptekening op het doek had overgebracht door houtskoolpoeder via gaatjes in de tekening op het doek aan te brengen.

Ook bracht Cotte met zijn onderzoek de veranderingen in beeld die Da Vinci in de loop der jaren aanbracht aan het vrouwenportret. Volgens hem zette Da Vinci in 1501 aanvankelijk de Mona Lisa op als een madonna-schilderij, maar werkte dat in 1503 om tot een portret van de rijke Lisa Gherardini, die het doek zijn naam gaf. En in 1513 zou hij het vrouwenportret weer omgewerkt hebben op verzoek van een nieuwe opdrachtgever, om zo diens zoon een beeld te geven van zijn moeder, die bij de geboorte was overleden. Omdat zij niet zo’n hoog voorhoofd als Lisa had, heeft Da Vinci daar verf weggekrabd, aldus Cotte.

Rivier verleggen

Da Vinci was met veel zaken tegelijk bezig; hij was naast schilder ook architect, uitvinder en militair ingenieur. Met dat laatste was hij in het Mona Lisa-jaar 1503 ook druk. Samen met de latere schrijver van het boek De Vorst, Niccolò Machiavelli, die in Florence’ oorlogskabinet zat, ontwierp hij een militair plan om de rivier de Arno te verleggen en kanaliseren. Op zo’n manier dat Pisa geen water meer kreeg en de Florentijnen rechtstreeks naar zee konden. Da Vinci ontwierp niet alleen graafmachines, bassins en sluizen voor dit ambitieuze oorlogsproject, hij werd ook op onderzoek uitgestuurd naar het fort op de steile bergen van Verruca, van waaruit je de rivier en de vlakte van Pisa kon overzien. Da Vinci schetste daar die steile rotsen – en die zie je ook links van Mona Lisa, boven de drooggelegde rivierbedding.

Cotte ontdekte in de onderlagen een uitkijktoren aan de rivier, die Da Vinci overgeschilderd heeft. Dat verwijst volgens de onderzoeker ook naar Da Vinci’s rivier-omleggingsplan. Want na veel vijven en zessen begon Florence daaraan, in 1504, terwijl Da Vinci al weer elders was. Bij die werkzaamheden werd een soortgelijke uitkijktoren gesloopt. Bij een storm brak overigens een stuw door, en spoelde de rivier het aangelegde kanaaldeel weer weg, waarbij doden vielen. De plannen zijn daarna nooit voltooid.

Glimlach verklaard

Da Vinci schilderde herkenbaar de rotspartijen van Verruca naast Mona Lisa. In combinatie met de drooggelegde rivier schilderde Da Vinci zo volgens Cotte ook zijn ingenieursdroom dat door menselijk ingrijpen een rivier omgelegd kan worden. Als die theorie waar is, schreef het blad The Economist, verklaart dat misschien de raadselachtige tevreden glimlach van de Mona Lisa.

Water fascineerde Da Vinci zijn leven lang, getuige zijn nagelaten schetsen en geschriften. Het kan ook verklaren waarom Da Vinci de nooit afgeleverde Mona Lisa, met dus mogelijk een waterthema, als een van de weinige schilderijen in 1516 meenam naar het Franse hof, waar hij schilder en ingenieur werd van de Franse koning, en in 1519 op 67-jarige leeftijd overleed.