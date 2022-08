Kabinet laat radiofrequenties toch veilen na uitspraak rechter

Vóór september 2023 komt er een veiling voor de radiofrequenties, zodat de frequenties op die datum opnieuw verdeeld kunnen worden. Dat schrijft minister Micky Adriaansens (Economische Zaken en Klimaat, VVD) dinsdag in een brief aan de Tweede Kamer. Haar voorganger, toenmalig staatssecretaris Mona Keijzer, wilde de veiling drie jaar uitstellen, maar de rechter zette daar vorige maand een streep door. De huidige verdeling blijft tot volgend jaar nog in stand.

In 2020 zeiden de radiozenders dat ze het financieel moeilijk zouden krijgen als de frequenties opnieuw werden verdeeld. Hun reclame-inkomsten liepen toen terug vanwege de coronacrisis. De zenders hadden leningen afgesloten om het hoofd boven water te houden, schreef het Parool, en konden die misschien niet afbetalen als ze hun frequentie kwijt zouden raken. De Tweede Kamer nam daarop een motie aan om de veiling uit te stellen.

KINK, een nieuwe radiozender voor alternatieve muziek, was het daar niet mee eens. De zender zou door het besluit immers nog drie jaar moeten wachten tot hij kon meedoen op een FM-frequentie. De rechtbank van Rotterdam gaf KINK vorige maand gelijk, onder andere omdat er al „duidelijke aanwijzingen” zijn dat het financieel weer beter gaat met de radiostations. Bovendien is de huidige frequentieverdeling sinds 2003 al twee keer verlengd.

Micky Adriaansens sluit zich in haar brief aan de Tweede Kamer aan bij de rechterlijke uitspraak, die ze „goed gemotiveerd” vindt. Ze verlengt de frequenties alsnog met een jaar om te voorkomen dat er radiostilte ontstaat zodra de vergunningen in september verlopen.

Lees ook: KINK wint zaak om FM-vergunningen