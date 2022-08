Kabinet kondigt maatregel aan tegen gemeenten die asielzoekers weigeren

Het kabinet onderneemt actie tegen gemeenten die op grond van hun bestemmingsplan weigeren om asielzoekers op te vangen. Via een zogeheten omgevingsvergunning die het Rijk verleent, wil het kabinet gemeenten ertoe bewegen opvanglocaties te bouwen. Met die vergunning kunnen gemeentebesturen alsnog afwijken van het bestemmingsplan, zo schrijven staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel, VVD) en minister Hugo de Jonge (Volkshuisvesting en Ruimtelijke Ordening, CDA) dinsdag aan de Tweede Kamer.

Lees ook: Ook opvang voor Oekraïense vluchtelingen bijna vol – nieuwe golf kunnen gemeenten ‘nauwelijks’ aan

Veel gemeenten weigeren opvanglocaties te bouwen op grond van het bestemmingsplan. Met de dinsdag gepresenteerde noodmaatregel komt dit argument te vervallen. Op deze manier kan het kabinet panden van de overheid inzetten om opvang te bewerkstelligen, ook als „daarvoor lokaal bestuurlijk draagvlak ontbreekt”.

Liever zouden de bewindslieden zien dat gemeenten zelf initiatief nemen tot het realiseren van opvanglocaties: staatssecretaris Van der Burg beschouwt dwang richting gemeenten om asielzoekers op te vangen als „een nederlaag”. Desalniettemin ziet het kabinet zich genoodzaakt tot het aangrijpen van de noodmaatregel.

Asielcrisis

Nederland zit al maanden in een asielcrisis: bij de aanmeldlocatie in Ter Apel moeten mensen geregeld buiten slapen omdat het binnen vol is en er onvoldoende noodopvanglocaties voorhanden zijn. Het Centraal Orgaan Opvang Asielzoekers (COA), dat de opvang regelt, heeft een tekort van duizenden opvangplekken. De zogeheten statushouders, die naar een woning moeten doorstromen, houden zo’n eenderde van de asielzoekerscentra bezet.

Lees ook: Asielopvang ongelijk verdeeld

Ook bleek vorige week dat het COA de afgelopen maanden zo’n honderden asielzoekers ongeïdentificeerd door Nederland hebben gestuurd, tot woede van de politie. Het overplaatsen kwam voor bij vluchtelingen die zich in Ter Apel wilden aanmelden, maar voor wie geen ruimte was. Deze handelswijze druist in tegen de afspraken en zou bij een groep van zo’n 1.200 asielzoekers zijn voorgekomen.

Bovendien komen er naast asielzoekers uit het Midden-Oosten en Afrika ook nog altijd veel Oekraïense vluchtelingen naar Nederland. Zij hoeven zich niet in Ter Apel te melden, maar gemeenten zien wel dat de opvanglocaties vol dreigen te raken. Gemiddeld arriveren er wekelijks zo’n 1.500 Oekraïense vluchtelingen in Nederland. Van de 70.000 Oekraïners die vorige week werden geregistreerd, zitten er zo’n 55.000 in gemeentelijke opvanglocaties. Daar is sinds begin juni zo’n 90 procent van de beschikbare bedden bezet.

Bij de asielcrisis speelt ook de woningnood een rol: doordat weinig huizen beschikbaar zijn, blijven vluchtelingen achter in reguliere opvangcentra. Daardoor stokt de doorstroom vanuit Ter Apel. Door gezinshereniging van Oekraïense nareizigers en de komst van Afghaanse vluchtelingen, verwachten lokale bestuurders dat de aantallen de komende maanden verder oplopen.