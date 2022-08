Inheemse Amerikanen eisen genoegdoening voor seksueel misbruik op kostscholen

De Amerikaanse regering heeft in mei de schade erkend die aan generaties van de inheemse bevolking is toegebracht op federale inheemse kostscholen, instellingen die waren bedoeld om kinderen van de oorspronkelijke bevolking te assimileren in de witte maatschappij door hen weg te halen bij hun ouders en hun gemeenschappen. Maar voor veel leden van de inheemse bevolking gaat die erkenning, in een rapport dat is uitgegeven door de regering, niet ver genoeg. Zij willen gerechtigheid voor seksueel misbruik dat ze zeggen te hebben ondergaan op de instellingen. Zo ook oud-leerlingen van St. Paul's Indian Mission School in Marty, South Dakota.