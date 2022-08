IND: beoordelingen duren te lang, mogelijk vaker ‘voordeel van de twijfel’

De Immigratie- en Naturalisatiedienst (IND) moet asielzoekers bij hun asielaanvraag misschien sneller het „voordeel van de twijfel” geven. Dat heeft de nieuwe directeur-generaal van de dienst, Rhodia Maas, gezegd in een dinsdag gepubliceerd interview met Trouw. Nu neemt het beoordelen van asielaanvragen volgens haar te veel tijd in beslag, terwijl de IND al „veel moeite” heeft om personeel te werven en in te zetten.

Beslismedewerkers van de IND moeten rekening houden met steeds meer Europese richtlijnen, rechterlijke uitspraken en beleid, zegt Maas. „Er is nooit een richtlijn die zegt: laten we dit niet meer doen, of dat niet meer toetsen.” De directeur pleit voor een versimpelde beoordeling van asielaanvragen, zonder te „sjoemelen” in het proces. „Misschien moeten we eerder zeggen: we geven het voordeel van de twijfel. Op basis van minder informatie.”

Een derde van de asielzoekers wachtte op 1 juli langer dan de wettelijke termijn van zes maanden op uitsluitsel, schrijft Trouw. Ook slapen sinds begin juli bijna dagelijks tientallen tot honderden asielzoekers buiten bij het overvolle aanmeldcentrum van de IND in Ter Apel, onder erbarmelijke omstandigheden. Zij doen dat onder meer uit angst dat hun asielaanvraag vergeten wordt. De IND heeft het nu te druk om asielzoekers duidelijk perspectief te bieden, zegt Maas.

Prioriteiten

Dat heeft onder meer te maken met opdrachten die Den Haag aan de uitvoeringsorganisatie geeft. „Er komen elke keer andere prioriteiten tussendoor”, vertelt Maas, ooit zelf beslismedewerker geweest bij de IND. Ze noemt evacués uit Afghanistan en Oekraïense vluchtelingen hierbij als voorbeeld. „Ik denk dat we te lang hebben gezegd: ‘Als de politiek dit wil, dan gaan we dat maar doen.’ Op een zeker moment kom je tot de conclusie dat je niet alles kunt oplossen.”

Maandag lieten de 25 burgemeesters van het Veiligheidsberaad weten aan staatssecretaris Eric van der Burg (Asiel en Migratie, VVD) dat het kabinet snel keuzes moet maken die een einde moeten maken aan de opstoppingen in de opvang van asielzoekers. Het kabinet verzocht de veiligheidsregio’s dinsdag nog eens ruim 5.600 extra crisisnoodopvangplekken voor asielzoekers te realiseren. Die moeten bovenop de 5.500 extra plekken komen die ze eerder moesten regelen, waarvan er nu 5.000 zijn verwezenlijkt.

Het is nog de vraag hoe het verzoek bij de veiligheidsregio’s landt. Voorwaarde van de eerdere hulp van de veiligheidsregio’s was immers dat het kabinet structurele oplossingen zou bedenken voor de asielcrisis. Extra crisisopvang is eigenlijk geen taak van gemeenten, hoewel het kabinet probeert dat te veranderen. „De situatie bij het aanmeldcentrum in Ter Apel is nog steeds onmenselijk en onwenselijk. En de langetermijnvisie is er nog niet”, zei beraadsvoorzitter Hubert Bruls tegen persbureau ANP.