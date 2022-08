Toch even m’n telraam erbij gepakt: inflatie, oorlog in Oekraïne en spanningen elders, klimaatcrisis, hongersnood, energietekorten, een dreigende recessie en Europese monetaire crisis. En oh ja, corona. Die acht, negen crises zijn op zichzelf allemaal ernstig, maar kunnen elkaar ook versterken en samenballen tot een existentiële systeemcrisis. Een ‘polycrisis’, noemt de in internationale media alom aanwezige econoom Adam Tooze het: een situatie waarin het geheel gevaarlijker is dan de som der delen.

Het gaat niet alleen om de vraag wat als Rusland de gaskraan dichtgooit of als ‘Omikron’ zich ontwikkelt tot een gevaarlijkere variant. Het gaat hierom: wat als de ene crisis (oorlog) de ander (honger) versterkt, en daarmee een derde (migratie) en een vierde (autoritair-populisme)? Onvermijdelijk is dat niet, schrijft Tooze. Het is ook geen onheilsprofetie. De samenhang van risico’s helpt wel om deze tijd te begrijpen.

Nu even niet, hoor ik u denken, híer heb ik even geen zin in. Dit is immers de zorgeloze zomer, de hot girl summer die na enig uitstel het begin van de roaring twenties inluidt. Het kan allebei waar zijn: in Sebastian Haffner’s Verhaal van een Duitser, 1914-1933 treft het me altijd hoe het dansen doorging terwijl alles eromheen eerst wankelde en toen instortte.

Als ik op een zaterdagavond door de uitgelaten stad naar de kroeg loop denk ik: alleen met zulke onverschilligheid trotseer je deze tijd. Zittend voor m’n beeldscherm denk ik: maar door betrokken te zijn doen we er misschien nog wat aan.

‘Corona’ zou alles veranderen, en ook deze crisistijd kan een keerpunt naar iets beters zijn. Maar dat de belofte van een betere samenleving die tweeënhalf jaar geleden al klonk, moeilijk te vervullen is komt onder meer door het aanhoudende gebrek aan betekenisvolle politieke alternatieven.

Het tijdperk waarin politiek een keuze was tussen Pepsi en Coca Cola is voorbij (er staat teveel op het spel). Maar politiek als een georganiseerd belangenconflict tussen botsende -Weltanschauungen is er ook niet. Daarvoor ontbreekt het aan massaorganisatie die zulke strijd eerder mogelijk maakte, zoals de Belgische politiek filosoof Anton Jäger eerder dit jaar schreef. Politieke partijen zijn immers op sterven na dood. Iets nieuws dat de particuliere roep om politiek (wappieïsme, #BLM) overstijgt is er nog niet.

Bij het ontbreken van zulke politiek resteert het individu. Wees anders, schreeuwt de commercie. Wees de verandering die je wilt zijn, roept de Instagrampost. Vlieg minder en besproei de tuin niet, zegt de politicus. En juist die verhouding tussen individu en systeem maakt deze tijd zo complex. Het doet er allemaal toe. Maar in mijn hoofd klinkt de stem van zangeres Froukje: de wereld staat in de fik/En ik zou het willen blussen/Maar het vuur is groter dan ik.

