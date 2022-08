Flinke omzetdaling voor chipmaker Nvidia na twee vette jaren

De pandemiepiek is voorbij. Na twee vette jaren profiteren de computer- en gamingindustrie niet langer van thuiszitters die extra geld uitgeven aan spelcomputers en toebehoren.

Vorige maand meldden Xbox-maker Microsoft en PlayStation-producent Sony al een tegenvallende omzet uit gaming, maandag waarschuwde ook chipmaker Nvidia dat de omzet over afgelopen kwartaal veel lager zal uitvallen dan verwacht. Nvidia produceert snelle grafische kaarten met een realistische beeldkwaliteit: ideaal voor het spelen van videogames.

De omzet van het bedrijf daalde in de maanden mei, juni en juli naar 6,7 miljard dollar (6,6 miljard euro), volgens voorlopige cijfers. Dat is 19 procent minder dan de voorgaande drie maanden en 17 procent minder dan waar het bedrijf op had gerekend. Bij de gamingtak bedroeg de omzetdaling zelfs 44 procent. Definitieve cijfers komen eind augustus.

Topman Jensen Huang zei dat de vooruitzichten „verslechterden naarmate het kwartaal vorderde”. De afgelopen maanden heeft het bedrijf prijsverlagingen doorgevoerd in de hoop de verkoop op gang te kunnen houden.

Een lagere omzet zagen analisten nog wel aankomen. Toch was Harsh Kumar van investeringsbank Piper Sandler verrast door „de omvang” van Nvidia’s verlies, zei hij in een reactie. Ook beleggers schrokken: zij zetten het aandeel maandag ruim 6 procent lager, gevolgd door verder koersverlies op dinsdag. De Nederlandse toeleveranciers aan de chipindustrie ASML en ASMI zakten mee.

Desktops en laptops

Het einde van de coronaboom wordt ook door andere chipmakers gevoeld. Intel verraste beleggers vorige maand met een omzetdaling van 22 procent, door teruglopende uitgaven aan desktops en laptops. Ook de vraag naar smartphones begint tegen te vallen, merkt Qualcomm, een producent van smartphonechips die onlangs zijn verwachting voor dit jaar naar beneden bijstelde.

Twee jaar lang profiteerden deze bedrijven van een verhoogde consumentenvraag, met dank aan gedwongen thuiszitten tijdens lockdowns. Nu moeten computers en games weer concurreren met sporten, reizen en uit eten gaan. En er zijn extra onzekerheden bovenop gekomen: de hoog oplopende inflatie maakt consumenten terughoudend met het doen van grote aankopen, vrezen fabrikanten.

Al bezuinigen consumenten niet alleen op hardware. Ook Activision Blizzard, een uitgever van games, meldde vorige week dalende omzet- en winstcijfers. Bij concurrent Electronic Arts (EA) blijft de schade voorlopig beperkt tot tragere omzetgroei.

Delvers van cryptomunten

Ook uit een andere hoek is de vraag naar de videokaarten van Nvidia geluwd: die van de miners (delvers), van cryptovaluta. In 2021 piekte de wisselkoers van munten als bitcoin en ethereum en was het lucratief om deze munten te delven. Wel kost de activiteit veel computerkracht, waardoor miners op grote schaal krachtige videokaarten gingen opkopen.

Lees hier meer over cryptomunten delven: Digitale munten oogsten op de cryptofarm in IJsland

De laatste maanden is de wisselkoers van cryptomunten scherp gedaald en zien kenners dat de tweedehandsmarkt overspoeld wordt met goedkope, gebruikte videokaarten van miners.

Lichtpuntje voor Nvidia vormde de omzet uit grafische kaarten voor datacentra. Die nam met 61 procent toe ten opzichte van een jaar eerder, naar 3,8 miljard dollar. De Nvidia-chips winnen vooral aan populariteit voor het gebruik van kunstmatige intelligentie, waar eveneens veel computerkracht voor nodig is. Maar zelfs dit cijfer was niet louter positief: analisten hadden van deze divisie 6 procent meer omzet verwacht.