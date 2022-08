Vroeg in de ochtend stap ik in mijn rubberlaarzen en ga ik op wandel in de bossen bij Brasschaat. Wat ontspanning in afwachting van de labresultaten zal me goed doen.

Al wandelend probeer ik de profielen van de vier vrouwen naast elkaar te leggen. De bedrogen echtgenote, de benadeelde dochter, de beschermende kleindochter, de overmoedige minnares.

Verderop tussen de dennenbomen staat een man in camouflagepak naast een goed afgerichte hond. Zonder het te beseffen ben ik misschien een jachtterrein binnengewandeld. Ze zijn bezig met iets aan de voeten van de man. Een egel, zie ik als ik nader. De hond wil met de egel spelen. Hij legt een poot op het speldenkussen. De egel krult zich tot een bolletje maar de hond hapt en bijt naar hem als naar een speeltje. De jager roept hem tenslotte tot de orde maar voor de egel is het te laat, er komt rode jam uit zijn buik. Ook de hond is niet ongeschonden. Jankend wrijft hij zijn snuit door de humus.

Baas en hond bevriezen allebei als ze mij zien. Ik groet en loop door.

Als een hond een moord pleegt doordat hij zo is afgericht door zijn baasje, wie is dan juridisch aansprakelijk?

Ik ploeter verder door het grijze woud zonder zon en denk aan het slachtoffer Paul, de introverte man die zijn geheimen had. Onderhuids voel je wat voor type hij was, een Vlaamse binnenvetter, een veel te trotse man die aan gevoelsarmoede leed. Een egel laat zich ook niet aaien. Alessandra vertelde me dat de vrouwen graag met hem lachten, bijvoorbeeld die keer jaren geleden. Hij had een probleem met zijn prostaat en moest een dag in het ziekenhuis blijven voor tests. Daar schaamde hij zich zo voor dat hij het verborgen hield voor de vrouwen maar ze kwamen er toch achter. De verpleger kwam hem zeggen dat er telefoon van zijn vrouw was voor hem. Hij was zo beschaamd dat hij de verpleger zijn vals gebit uitgeslagen heeft, de infusen uit zijn eigen lichaam heeft getrokken en is vertrokken. Zo trots. Ik vermoed alsmaar meer een dubbelleven waar zijn omgeving niets van afwist, tenzij misschien zijn dochter Anne.

Net als mijn laars diep wegzakt in een modderplas, belt iemand zonder identiteit. Het soort telefoontje dat ik zeker opneem.

„Ik heb een hypothese”, valt Alessandra binnen terwijl ik mijn laars loswrik. Na al die slapeloze nachten heeft ze besloten om te helpen. Paul was de laatste tijd aan het dwalen. Hij had Billie gevraagd waarom ze haar telefoon niet meer opnam en hij zei dat hij alles geregeld had, het zou allemaal goed komen maar het was nog even hun geheim. Billie had geen idee waarover haar opa het had. Hij was ook al een maand gestopt met antwoorden op Billies berichtjes. Billie had Alessandra daarover in vertrouwen genomen, net zoals toen haar mama Anne in de problemen zat.

„Ik wil helpen”, zegt Alessandra, de minnares, „want ik vermoed dat hij een dubbelleven leidde, naast dat met Ria, Billie en mij.”

Volgende week: De verklaring.