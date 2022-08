Op zaterdagochtend laat ik de hond uit. De overbuurvrouw staat bedremmeld bij haar auto. Ze kijkt me aan en zegt: „De kentekenplaat aan de achterkant van mijn auto is gestolen.” Dat de dieven dan de plaat aan de voorzijde hebben laten zitten lijkt mij sterk. Haar Volvo staat met de klep open, ze heeft een hele lading hout in de bak. Ik zie geen bevestigingspunt voor de kentekenplaat en vraag: „En als je de klep dicht doet?”

Lezers zijn de auteurs van deze rubriek. Een Ikje is een persoonlijke ervaring of anekdote in maximaal 120 woorden. Insturen via ik@nrc.nl