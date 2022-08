De Keniaanse verkiezingen zijn een nek-aan-nekrace tussen een ‘vaderfiguur’ en een ‘sjacheraar’

Voor het Westen doen de verkiezingen in Kenia ertoe. Het land is de afgelopen jaren stabieler geworden en maakt op economisch vlak grote stappen: zes van de twintig snelst groeiende Afrikaanse bedrijven zitten in Kenia. Ook speelde het Oost-Afrikaanse land de afgelopen jaren een belangrijke rol in westers contraterrorisme.

Foto Luis Tato/AFP