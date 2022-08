De comedy ‘Not Okay’ toont de bizarre aspecten van het influencers-bestaan

Influencer Danni Sanders is gecanceld. En niet zo’n beetje ook. De satirische komedie Not Okay opent met een scène waarin Danni huilend naar haar laptopscherm staart terwijl de haatberichten binnenstromen en socialemediagebruikers haar genadeloos afbranden. Op Twitter is het aanpakken van problematische mensen een dagelijks ritueel en deze keer is Danni aan de beurt, een beetje zoals Sywert van Lienden dat was na nieuwsberichten over zijn mondkapjeshandel.

Na de opening gaat de film twee maanden terug in de tijd en maken we kennis met een nog onbekende Danni. Ze is een fotoredacteur met schrijfambities, zit tussen millennial en Gen Z in, en noemt zichzelf een ‘zillennial’. Als witte heteroseksuele vrouw met rijke ouders heeft ze weinig tegenslagen gehad in het leven. Stiekem is ze jaloers op mensen uit gemarginaliseerde groepen. Door haar weinig enerverende achtergrond heeft ze een leugen nodig om zichzelf in de picture te zetten.

Ze besluit om een Instagram-waardige reis naar Parijs in scène te zetten. Op die manier hoopt ze eindelijk een fatsoenlijk aantal volgers op de socials te krijgen terwijl ze tegelijk indruk kan maken op een populaire collega. Vanuit haar appartement in New York knutselt ze een paar foto’s in elkaar. Maar dan vinden er terroristische aanslagen plaats in Parijs. Danni doet alsof ze daadwerkelijk getuige was. Haar status als ‘survivor’ maakt haar een superster bij de Buzzfeed-achtige website waar ze werkt. Danni gaat viraal met een stuk waarin ze de hashtag #IamNotOkay introduceert.

Onvermijdelijke val

De weg naar de onvermijdelijke val wordt met veel vaart en humor gebracht door schrijfster en regisseur Quinn Shephard. De 27-jarige Shephard weet hoe onlinecultuur werkt en toont de bizarre aspecten van het influencers-bestaan. Een slachtoffer van een gruwelijke aanslag is opeens welkom op de hipste feestjes en krijgt de gekste goodie bags in haar hand gedrukt.

Er begint bij Danni wel iets te knagen wanneer ze Rowan leert kennen, een jonge activiste die een schietpartij op haar school heeft overleefd. Als zwarte vrouw weet Rowan hoe het is om online aangepakt te worden. „Het internet maakt van slachtoffers soms slechteriken”, zegt ze nog voordat ze van de leugens van Danni weet.

Via de verhaallijn met Rowan probeert de film verder te gaan dan de bekende constatering dat sociale media en de hang naar erkenning rare dingen met het brein doen. Het zetten van die extra stap lukt niet helemaal, nieuwe inzichten over sociale media zitten er niet in. Onderhoudend is het wel, en hoofdrolspeelster Zoey Deutch wisselt behendig tussen komedie en drama.

Voor aanvang verschijnt een waarschuwing in beeld: „Deze film bevat flitsende lichten, het thema ‘trauma’ en een onaangename vrouwelijke protagonist.” Een flinke knipoog van Shephard, die hiermee wil zeggen dat dit soort rollen voor mannen heel normaal zijn, maar voor vrouwen nog niet. Ze durft de belofte echter niet helemaal waar te maken en geeft het hoofdpersonage ook een zachte kant mee. Iets wat de ergste influencers in de echte wereld niet hebben.

Comedy Not Okay Regie: Quinn Shephard. Met: Zoey Deutch, Mia Isaac, Dylan O’Brien, Nadia Alexander. Disney+, 100 minuten. ●●●●●