Brand in duingebied Zuid-Holland, veiligheidsregio vraagt Defensie om blushelikopter

In het duingebied ten noorden van de Brouwersdam in Zuid-Holland woedt dinsdag een brand. Veiligheidsregio Rotterdam-Rijnmond heeft Defensie gevraagd om de brandweer te ondersteunen met een blushelikopter. De helft van de bezoekers van een nabijgelegen vakantiepark met een capaciteit van zeshonderd mensen is geëvacueerd naar een sporthal in Ouddorp, meldt een woordvoerder van de Veiligheidsregio. De oorzaak van de brand is niet duidelijk.

Volgens de woordvoerder gaat het om een „behoorlijk gebied” vanaf de N57 tot aan Ouddorp. De brand is momenteel moeilijk te blussen omdat het gebied voor de brandweer niet goed bereikbaar is. „Het is een natuurgebied met weinig wegen. De brandweer moet er vooral te voet heen.”

Brandweerlieden proberen de brand nu met blusvoertuigen en „extra grote pompen” onder controle te krijgen. Tankwagens rijden heen en weer naar het Grevelingenmeer om water op te pompen om mee te blussen. Dat de veiligheidsregio Defensie om hulp heeft gevraagd bij het bedwingen van de brand is uitzonderlijk, zegt de woordvoerder. „We hebben hier niet vaak te maken gehad met duinbranden.”

Het nabijgelegen vakantiepark is volgens de woordvoerder „vooral uit voorzorg” ontruimd. Met name voor de linkerkant van het park kan de brand gevaarlijk zijn. Om die reden is alleen dat deel van het park geëvacueerd. De veiligheidsregio verwacht dat de bezoekers, die nu in een sporthal in Ouddorp zijn ondergebracht, vanavond terug kunnen naar hun vakantieadres mits de brand onder controle is.