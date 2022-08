Amalia wordt nu geen lid van Amsterdams corps

Prinses Amalia wordt voorlopig geen lid van het Amsterdams Studenten Corps. Dat bevestigt de Rijksvoorlichtingsdienst (RVD) dinsdag tegenover ANP na berichtgeving door de NOS. Over de reden achter het besluit zegt de RVD niets.

Het Amsterdamse studentencorps A.S.C./A.V.S.V. kwam vorige maand negatief in het nieuws toen mannelijke leden vrouwen in toespraken omschreven als „niks meer dan hoeren” en „sperma-emmers”. In een brief schreven 273 vrouwelijke corpsleden dat ze zich daardoor onveilig voelden, en bestuursvoorzitter Heleen Vos trad kort na de uitspraken af.

Niet om traditie

In het boek dat Claudia de Breij vorig jaar over Amalia schreef, zei de kroonprinses dat ze wel bij het corps wilde. Maar dat zou dan niet zijn omdat veel andere leden van de koninklijke familie haar voorgingen: als ze lid van het Leidse corps werd, dan was dat volgens Amalia „omdat ik het zelf wil en niet om de traditie”.

In mei van dit jaar werd duidelijk dat Amalia in Amsterdam gaat studeren. Het lag daarom voor de hand dat ze lid zou worden van A.S.C./A.V.S.V. Bij de jaarlijkse zomerfotosessie in juni, voordat de ophef over het Amsterdamse corps ontstond, sprak Amalia dat tegen. Tegenover RTL Boulevard zei ze: „Ik wil wel lid worden van een studentenvereniging, ik weet nog niet welke.”

De RVD was dinsdagmiddag vooralsnog niet bereikbaar voor NRC. Ook het Amsterdamse corps was niet bereikbaar voor een reactie.