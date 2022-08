Kleurig en heerlijk overdadig afstudeerwerk van Amber Hyacinth

Gedecoreerde vazen, een fruitschaal met handige bananenhaak, een wandkleed, tekeningen, schilderijen en ook nog dertig cartoonachtige portrettegeltjes van prinses Beatrix (met sigaret), Maarten van Rossem (de Slimste), een kreeft en heel veel meer. Kleurig en heerlijk overdadig met roze als de overheersende kleur. „Als kind hield ik al van roze”, zegt Amber Hyacinth. „Daarna kwam een fase dat roze eigenlijk niet mocht, maar ik vind het nog steeds leuk. Het doet me ook denken aan Caraïbische vrolijkheid.”

In haar werk is het stilleven een verbindende factor, vertelt Amber Hyacinth (24), die op Artez Zwolle afstudeerde als illustrator, maar dat zo breed invult dat ze zich nu terecht ‘mixedmedia-artist’ noemt. Ze beeldt twee- en driedimensionaal heel veel voorwerpen af, rumflessen, dominosteentjes, verfbussen, een Nintendo Switch spelcomputer, een sympathieke koe, enzovoort. „Een verhaal vertellen met spullen vind ik interessant. Eerst gebruikte ik voornamelijk bestaande voorwerpen, maar ik ging steeds meer zelf maken. Zo kon ik er ook symboliek in stoppen die voor mezelf betekenis had.”

Haar vazen en potten zijn bruikbaar voor bloemen en planten, maar zijn in de eerste plaats hun eigen object. Ze hebben regelmatig een neus en oren, of een zwartgeglazuurde vlecht als handvat. Aan de oren hangen metalen oorbellen en de vazen zijn versierd met tekeningen van bloemen enzovoort. „Ik heb een grote voorliefde voor planten. Ik tekende ze vaak, maar ik wilde ook een kunstwerk voor de plant zelf maken. Mijn eerste vaas was niet waterdicht, ik baalde daarvan, maar nu maakt me dat niet meer uit. Gewoon een plastic pot erin.”

Examenwerk van Amber Hyacinth bij Artez Zwolle.

Foto Amber Hyacinth Examenwerk van Amber Hyacinth bij Artez Zwolle.

Foto Amber Hyacinth

Tegeltjes is ze gaan maken uit een behoefte aan snelheid. Ze schilderde in het begin op vazen, maar dan was het eerst veel werk om die vaas te maken en dan lag de druk hoog; wat als de schildering mislukt? Al het werk voor niets. Nu hoeft ze enkel een stukje klei af te snijden en kan ze aan de slag met een idee. „In een halfuurtje zet ik zo’n beeld neer. Met engobes, pigmentpoeders waar je water en klei aan toevoegt, kun je direct op het tegeltje verven. Het gaat me niet om een exact plaatje maar om het plezier van veel tegels maken.”

Samen met haar ouders ging ze al jong naar rommelmarkten, kringloopwinkels en het Afrika Festival in het Twentse Hertme om mooie spullen te kopen. „In ons huis creëerden we overal kleine altaartjes. Ik was altijd omringd door mooie spullen.”

Examenwerk van Amber Hyacinth bij Artez Zwolle.

Foto Amber Hyacinth Examenwerk van Amber Hyacinth bij Artez Zwolle.

Foto Amber Hyacinth

Ze heeft iets met kreeften en kleit, tekent en schildert ze vaak. „De vaas Mijn leven als Leendert gaat over mijn kritiek op het luxe leven en materialisme. Zo’n grote schaal met een kreeft erop in een restaurant bestellen zie ik als het toppunt van luxe en het perfecte symbool ervan. Kreeft is superduur en zoals ze met het dier omgaan…” Leendert de Kreeft, naar wie de vaas is genoemd, is een vriend van SpongeBob in de bekende animatieserie. „In een aflevering gaan ze leven als Leendert”, vertelt Hyacinth. „Ze gaan gekke, gevaarlijke dingen doen die niet bij henzelf passen waardoor het helemaal uit de hand loopt.”

Amber Hyacinth gaat volgend jaar een docentenopleiding volgen. „Maar ik wil eerst een jaartje kijken wat ik in de kunst- en illustratiewereld kan doen. Ik ga veel werk creëren, al zal ik daarnaast wel een bijbaantje moeten nemen.”

Amber Hyacinth. Instagram: @ambermalaikart De examenexpositie van Artez Zwolle is voorbij. Inl: artez.nl

Ook opgevallen in Zwolle Maria Bronsema projecteerde een performance-video op een Picasso-achtig kubistisch reliëf. Bewegend is ze er deel van en ook weer niet, wat een tragische machteloosheid uitdrukt. Instagram: @maria_bronsema

projecteerde een performance-video op een Picasso-achtig kubistisch reliëf. Bewegend is ze er deel van en ook weer niet, wat een tragische machteloosheid uitdrukt. Instagram: @maria_bronsema Charlotte Pasveer maakte de stemmige gothic strip The Gravedigger’s Burden over omgaan met verlies. Instagram: @lotteebee

maakte de stemmige gothic strip The Gravedigger’s Burden over omgaan met verlies. Instagram: @lotteebee Esmeralda Snaphaan liet, net als enkele jaargenoten van de expositieloze lichting 2020 (door corona-beperkingen), dit jaar alsnog haar werk zien in Zwolle. En knappe stopmotion-animatie over hoe een kraai in het circus belandt. Inl: creatureralda.com