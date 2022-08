De tweede shock is groter dan de eerste, omdat ik op de tweede shock niet bedacht was. De tweede vindt plaats bij thuiskomst, na twee weken Suriname; ineens vind ik mijn stad Amsterdam niet langer vies en rommelig en een ramp voor voetgangers, zeker wanneer ze slecht ter been zijn, omdat honderden (bak)fietsen en autoneuzen de doorgang versperren. In vergelijking met de binnenstad van Paramaribo kom je met een paar ommetjes over straat nog een heel eind, en je houdt droge voeten. Als het even flink regent waad je door het hart van de Surinaamse hoofdstad.

Ik landde afgelopen zaterdag op Schiphol en eenmaal in de stad weet ik weer dat de Canal Pride wordt gehouden, de botentocht voor het ruimere seks- en genderbegrip. De Amstel draagt het feestgedruis naar mijn werkkamer, maar de ijskast is leeg, er moeten boodschappen worden gehaald.

In de buurtsuper hebben de Pride-gangers flink ingekocht, het brood is op en nog zo wat dingen. De lege schappen doen denken aan de Chinese winkels in Paramaribo. Maar het stel dat voor me loopt niet: man en vrouw, allebei 67, schat ik zo nauwkeurig mogelijk, en allebei van top tot teen uitgedost in regenboogkleren, tot kekke hoedjes aan toe. Ik denk meteen dat die mensen met elkaar getrouwd zijn, of minstens toch langdurig samenleven, want ze belichamen het cliché van het ANWB-echtpaar, maar nu dan in die lhbtiq-plus uitmonstering.

Zijn ze beiden queer? Zijn het sympathisanten, hebben ze kinderen die ze moreel willen ondersteunen, smachtten ze gewoon weer naar een feest? Met carnaval vraag je je ook niet af of de boerenkiel ook werkelijk om de schouders hangt van een boer. Het is een lieve shock die me overvalt; wat is die seks- en gender-emancipatie toch ruimschoots buiten haar oevers getreden, het is inmiddels een bezigheid voor het hele gezin, zonder leeftijdsgrens.

Nu de eerste shock, bij aankomst in Suriname. Paramaribo toch weer rommeliger en slechter dan vier jaar geleden, het ooit beroemde stadshotel Krasnapolsky ontmanteld en de directe omgeving een gebied waar onlangs een oorlog moet hebben gewoed.

Daarom verlaten man en ik de stad en logeren even in het district Commewijne op Frederiksdorp. Hollandse polders, oude plantagegronden, ooit bedacht door kolonisten maar aangelegd door zwarte slaven. Nu wonen in de buurt de nakomelingen van de contractarbeiders: Hindoestanen en Javanen, landbouwers vooral.

Op de fiets, zeer smal, verregend zandpad naar het dorpje Margaretha. Aldaar gekocht een pakje sigaretten voor 1,50 euro. Tussen de landbouwers ineens een jongeman of jongevrouw: Ewig Weiblich zwaaiend met de billen, een miniem topje, ruim in de make-up. Niemand kijkt op, nog geen koe.

Weer die zoete shock.

Stephan Sanders schrijft elke maandag op deze plek een column.