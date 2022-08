Wat staat er allemaal in de Amerikaanse klimaatwet?

Hij heet de ‘inflatie-vermindering wet’, maar ongeveer het enige wat de wet níét doet, is de inflatie substantieel terugdringen. Het budget office van het Congres, een onafhankelijk, onpartijdig bureau dat de gevolgen van wetsvoorstellen voor de begroting analyseert, kwam eerder tot de conclusie dat het voorstel van de Democratische fractie in de Senaat de inflatie de komende jaren hooguit met één tiende procent zal veranderen – maar het kon niet zeggen of dat een stijging of daling zou worden.

Welke beleidsvoorstellen staan er dan wel in de Inflation Reduction Act of 2022?

Klimaat

Van de 433 miljard dollar (bijna 425 miljoen euro) aan overheidsuitgaven in de wet gaat veruit het grootste deel naar maatregelen om klimaatverandering tegen te gaan: 369 miljard. Daarmee is het in geld uitgedrukt de grootste klimaatwet uit de Amerikaanse geschiedenis.

Uit dat bedrag worden voornamelijk belastingvoordelen voor duurzame energie betaald. Energiebedrijven krijgen financiële steun om de overgang naar duurzame productie aantrekkelijker te maken. Er is 1,5 miljard beschikbaar voor bedrijven die de uitstoot van methaan willen beperken. Er komen ‘groene banken’, non-profit-instellingen die met een fonds van 20 miljard dollar burgers helpen de aanschaf van duurzame producten te bekostigen als elektrische auto’s, warmtepompen of zonnepanelen.

De klimaatmaatregelen uit de wet moeten volgens berekeningen van een onafhankelijke denktank in 2030 leiden tot een reductie van de uitstoot van broeikasgassen tussen de 31 en 44 procent onder het niveau van 2005. Vorig jaar stelde president Biden voor dat de Verenigde Staten tegen 2030 ruim 50 procent minder broeikasgassen zou moeten uitstoten dan in 2005.

In ruil voor de steun van een conservatieve Democratische senator heeft de wet aanpassingen ondergaan die in de tegenovergestelde richting wijzen. Uitgifte van nieuwe exploitatievergunningen voor olie- en gasbedrijven in de Golf van Mexico en voor de kust van Alaska is nu toegestaan. Ook krijgen die bedrijven het gemakkelijker als ze bezwaren van milieuorganisaties moeten overwinnen.

Medicijnen en zorg

Twee bepalingen in de wet moeten helpen de zorgkosten voor burgers te beperken – een belangrijk doel, gezien het feit dat medische kosten bij individuele faillissementen een belangrijke rol spelen, in alle inkomensgroepen. Vanaf 2026 mag de overheid met de farmaceutische industrie onderhandelen over de prijs van geneesmiddelen. Als die bedrijven de prijzen van hun medicijnen in het sociale ziekenfondspakket Medicare opschroeven tot boven het niveau van de inflatie, moeten ze geld terugstorten in een overheidsfonds.

De maximale eigen bijdrage aan geneesmiddelen wordt voor mensen in het sociale ziekenfondspakket vastgelegd op 2.000 dollar per jaar. Het is de Democraten niet gelukt een maximum vast te leggen voor de kosten van insuline voor diabetespatiënten.

Begrotingstekort

Volgens de Democraten in het Congres zal de wet zoveel inkomsten genereren (zie hieronder bij het punt ‘belastingen’), dat in tien jaar tijd 300 miljard dollar extra wordt afgelost op het begrotingstekort, nu zo’n 2.800 miljard dollar. Na de zuinige Obama-jaren hebben de belastingverlagingen van president Trump voor snelle toename van het begrotingstekort gezorgd. De overheidsuitgaven in de coronacrisis hebben het tekort naar recordhoogte in 2021 gejaagd, meer dan 3.000 miljard. Het is de vraag hoe stevig de voorspelling over de jaarlijkse reductie van 30 miljard is, want de Democraten hebben er nog niet de definitieve berekeningen voor geleverd.

Belastingen

Hoe kunnen al die honderden miljarden worden gefinancierd? Door de belastinginkomsten te verhogen. Volgens de Democraten zullen huishoudens die minder dan 400.000 dollar per jaar verdienen, geen extra belastingen betalen. De last van dit dure pakket moet voor rekeningen komen van grote bedrijven die nu vaak helemaal geen belastingen in de VS betalen. Zij worden gehouden aan een winstbelasting van minimaal 15 procent – een tarief waaraan de regering-Biden ook de Amerikaanse bondgenoten heeft weten te committeren, om internationale belastingvlucht te voorkomen.

In de wet is ook afgesproken dat bedrijven die hun eigen aandelen terugkopen, doorgaans een truc om de cijfers rooskleuriger voor te stellen dan wel om de grootste aandeelhouders en leidinggevenden te spekken, daarover 1 procent belasting moeten betalen.

De Amerikaanse belastingdienst IRS krijgt 80 miljard dollar extra om ervoor te zorgen dat ze voldoende mensen kan aannemen om de nieuwe belasting daadwerkelijk te innen.

Ook op dit punt in de wet moesten de Democraten op het laatst nog water bij de wijn doen. Om een andere gematigde senator aan boord te houden, werd de minimum-winstbelasting voor private investeerders geschrapt. Het argument van deze senator was dat die investeringsbedrijven ook veel geld hebben zitten in het midden- en kleinbedrijf en dat de regering die toch niet wil schaden.

