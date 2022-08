VS zeggen Oekraïne 4,5 miljard dollar overheidssteun en 1 miljard aan wapens toe

De Verenigde Staten hebben maandag aangekondigd 4,5 miljard dollar (ruim 4,3 miljard euro) via de Wereldbank te verstrekken aan de Oekraïense overheid. Dat meldt het Amerikaanse Agentschap voor Internationale Ontwikkeling (USAID). Daarbovenop kondigde het Pentagon aan opnieuw militaire hulp te sturen, ditmaal ter waarde van ruim 1 miljard dollar. Het gaat hierbij om extra munitie, uitrusting en wapens, waaronder raketten en precisie-artilleriesystemen.

Het bedrag van 4,5 miljard dollar, dat in delen wordt overgemaakt aan Oekraïne, is bedoeld om „het acute begrotingstekort, veroorzaakt door Poetins brute agressieoorlog, te helpen verlichten”, aldus USAID. Met het geld kan de Oekraïense regering essentiële diensten blijven leveren aan de bevolking, zoals financiële hulp aan kinderen met een beperking en aan arme Oekraïners. De Wereldbank schat dat als gevolg van de oorlog eind 2023 ruim de helft van de Oekraïners in armoede zal leven.

De totale Amerikaanse begrotingssteun komt met de nieuwe schenking op 8,5 miljard dollar. Volgens de VS zorgt dit ervoor dat de Oekraïense regering haar kerntaken kan blijven uitvoeren. Zo kunnen gas en elektriciteit worden verstrekt aan scholen, ziekenhuizen en andere belangrijke infrastructuur en zijn met het geld de salarissen van ambtenaren, gezondheidswerkers en leraren doorbetaald. Volgens Oekraïense schattingen is er meer steun nodig. Overheidsfunctionarissen zeggen dat het land zo’n 5 miljard dollar per maand te kort komt.

