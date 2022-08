Vleeshandelaar wint zaak van Rabobank

Rabobank heeft ten onrechte de rekening van een vleeshandelaar geblokkeerd die mogelijk Amerikaanse sanctiewetgeving omzeilde. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank ’s Hertogenbosch maandag.

De rechter vindt het onderzoek van de bank onder de maat en acht het niet redelijk dat Rabobank de handelaar nu wegstuurt, terwijl zij de handel jarenlang faciliteerde. Ook hekelt de rechter het feit dat de ondernemer geen serieuze tweede kans kreeg om zaken recht te zetten. Op de uitgebreide verbeterplannen die de handelaar moest insturen, kwam geen enkele reactie van de bank.

Vleeshandelaar José Lago Conrado kwam in de problemen na een publicatie in NRC in november 2021. Daarin onthulde de krant hoe een netwerk van Brabantse vleeshandelaren jarenlang voor tientallen miljoenen dollars vlees leverde aan een voedselkartel in de Democratische Republiek Congo. Het kartel was in handen van de Libanees-Belgische zakenman Kassim Tajideen en zijn familie, die in 2009 op een sanctielijst belandde op verdenking van financiering van de Libanese organisatie Hezbollah. Nadat het stuk uitkwam, blokkeerde Rabobank de rekening van Conrado.

De rechter is kritisch op de werkwijze van Rabobank. De bank zocht niet zelf uit hoe Conrado bij het kartel betrokken zou zijn, maar baseerde zich hoofdzakelijk op het NRC-artikel. En dat de bank nú de handel te risicovol zou vinden, kan Conrado niet met terugwerkende kracht aangerekend worden, oordeelt de rechter. Bovendien wist de bank welke soort handel het faciliteerde. In 2012 had Rabobank nog zelf bij Conrado om opheldering gevraagd over een transactie van 1 miljoen dollar voor kip naar Congo wegens mogelijke sanctie-overtredingen, maar die deal daarna alsnog geaccordeerd.

De rechter heeft nog een punt van kritiek. Als één van de voorwaarden om weer bij zijn rekening te kunnen, moest Conrado van de bank een rectificatie van het artikel bij NRC regelen. Een curieuze gang van zaken, oordeelde de rechter. „Het ligt op de weg van Rabobank zelf om op te komen tegen uitlatingen in het artikel omtrent haar eigen rol”, schrijft hij in het vonnis. Rabobank laat weten zich op de uitspraak te beraden.

