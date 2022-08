Trump zegt dat FBI huiszoeking heeft gedaan in zijn landgoed in Florida

De Amerikaanse oud-president Donald Trump zegt dat zijn landgoed Mar-A-Lago in Florida is doorzocht door de FBI, bij een „onaangekondigde inval” die hij „onnodig en ongepast” noemt. Trump schrijft dat maandagavond in een verklaring.

Volgens Amerikaanse media hangt de huiszoeking samen met een onderzoek naar de verplaatsing van officiële presidentiële documenten naar het landgoed in Palm Beach in de zuidelijke staat.

Het Amerikaanse ministerie van Justitie heeft niet onmiddellijk commentaar gegeven op de mededeling van Trump. Volgens de oud-president was een „grote groep FBI-agenten” betrokken bij de huiszoeking.

„Zoiets is nooit eerder gebeurd met een president van de Verenigde Staten”, aldus Trump. Volgens hem heeft hij steeds samengewerkt met Justitie in de verschillende onderzoeken die naar hem lopen.

Hoofdverblijf

Volgens mediaberichten was Trump zelf niet aanwezig in Mar-a-Lago, een privéclub die zijn hoofdverblijf is sinds hij in januari 2021 het Witte Huis verliet. Trump, die de zomer doorbrengt op zijn golfclub in Bedminster, New Jersey, zou op het moment van de huiszoeking in de Trump Tower in New York zijn geweest.

Er lopen verschillende onderzoeken naar Trump, onder meer naar aanleiding van de bestorming van het Capitool op 6 januari 2021, en de rol van de voormalige president daarbij. Enkele dagen geleden meldden Amerikaanse media dat de advocaten van Trump in gesprek waren met het ministerie van Justitie.

De Amerikaanse National Archives and Records Administration, het Nationale Archief dat zich ontfermt over presidentiële documenten, meldde in februari aan het Congres dat het ongeveer vijftien dozen met papieren uit het Witte Huis in zijn bezit had gekregen, waaronder geheime documenten.

De organisatie vroeg het ministerie van Justitie onderzoek te doen naar de omgang van de oud-president met officiële documenten. Oud-presidenten zijn wettelijk verplicht al hun papieren, waaronder brieven en e-mails, over te dragen aan het Nationaal Archief.