Het poldermodel maakt sinds mensenheugenis onderdeel uit van het Nederlandse bestuurlijke bestel. Na het baanbrekende ‘Akkoord van Wassenaar’ wordt de schoonheid van een moeizame onderhandeling gevierd en wordt het compromis bewierookt. Geheel in de traditie van het model dat zijn oorsprong kent in de tijd van de drooglegging van talrijke polders, worden bestuurlijke conflicten getemperd door alle belanghebbenden om tafel te verzamelen en met elkaar te onderhandelen totdat er witte rook is.

Het poldermodel is echter niet boven elke twijfel verheven, integendeel. Zo verzette Klaas Dijkhoff zich ooit tegen de gedachte dat hij als Kamerlid door de zogenaamde klimaattafels met een voldongen feit werd geconfronteerd, waardoor diezelfde tafels de facto een soort uitvoerende macht zouden worden. Dijkhoff werd vervolgens verweten zich op een on-Nederlandse manier van het compromis af te keren. Kanttekeningen bij het poldermodel zijn echter gevarieerder. Zo worden er sinds de ontzuiling al twijfels geplaatst bij de legitimiteit van een akkoord dat door ministers met belangenorganisaties wordt gesloten. Die twijfels zijn onder andere gericht op de vraag welke organisaties geïnstitutionaliseerd zijn en daardoor toegang hebben. Tevens worden vakbonden er regelmatig van beticht onvoldoende representatief te zijn voor de machtspositie die ze in het Nederlandse bestel toegekend wordt.

Brevet van onvermogen

De meest recente uitwas van het poldermodel is de introductie van Johan Remkes als bemiddelaar om de stikstofdiscussie te sussen. Op de persoon van Remkes is zowel terecht als onterecht het een en ander af te dingen, maar wellicht nog kwalijker is de vanzelfsprekendheid waarmee het polderen tot een doel in plaats van een middel verheven wordt. Het is nog maar de vraag of er binnen het kabinet overeenstemming is over de insteek en het mandaat van de stikstofbemiddelaar; de geest terug in de fles zien te krijgen of toch terug naar de tekentafel? Welk van de twee smaken het ook mag zijn, in beide gevallen is sterk te betwijfelen of polderen het aangewezen instrument is. De pretentie dat er op deze manier gelegenheid tot inspraak/bijsturen is, is een onjuiste. Het herzien van het reeds aangekondigde beleid – los van elk inhoudelijk oordeel – zou niet met de vertegenwoordigers van welk particulier belang dan ook moeten worden bediscussieerd. Er is maar één vergaderzaal die zich voor een dergelijke discussie leent en dat is de nationale vergaderzaal.

Dan was er nog de commotie over het niet aanvaarden van de uitnodiging van Remkes door diverse organisaties, die was nogal bevreemdend en tegelijkertijd ronduit gênant. Dat we kennelijk op het punt gekomen zijn dat nota bene de premier organisaties moet smeken om aan tafel plaats te nemen omwille van het gesprek is niets minder dan een brevet van onvermogen. Polderen mag dan wel tot onderdeel van onze institutionele gereedschapskist zijn vervaardigd, het politieke primaat ligt nog altijd bij onze beide Kamers. Maatschappelijk draagvlak creëren is prijzenswaardig, maar dat zou aan de voorkant plaats moeten vinden, niet achteraf als een noodrem. Wanneer de uitvoerende macht er niet in slaagt om uitvoering te geven aan hetgeen draagvlak heeft in beide Kamers, zit er niets anders op dan een gang terug naar de Staten-Generaal.

