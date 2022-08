Recordverlies voor Japanse techinvesteerder SoftBank

Topman Masayoshi Son ging diep door het stof, maandag in Tokio bij de presentatie van de kwartaalcijfers van ’s werelds grootste techinvesteerder SoftBank. „Ik moet nederig en eerlijk toegeven dat het erg slecht gaat”, zei hij volgens persbureaus.

Het Japanse SoftBank maakte in het tweede kwartaal (april, mei en juni) van dit jaar omgerekend 23 miljard euro verlies. Dezelfde periode vorig jaar leverde het concern nog 5,5 miljard euro winst op. „Dit verlies is het grootste in onze bedrijfsgeschiedenis en we nemen dit heel serieus”, aldus Son, die SoftBank in 1981 oprichtte en daarmee miljardair werd.

De beroerde cijfers van SoftBank weerspiegelen het rap omgeslagen wereldwijde beurssentiment over de techsector, inclusief de start-ups waar Son graag geld in steekt. Sinds centrale banken eind vorig jaar de eerste renteverhogingen aankondigden, begonnen beleggers het vertrouwen te verliezen in techaandelen. Die zijn de voorbije jaren vooral de hoogte in geschoten omdat beleggers hoge toekomstige winsten verwachtten. De snelstijgende rente – een reactie van centrale banken op de piekende inflatie – gooit roet in het eten. De waarde van bedrijven waarin SoftBank belangen heeft, staat zwaar onder druk.

Neem de beurskoers van Coupang, een Zuid-Koreaanse webwinkel en streamingdienst, waarin SoftBank een belang van (naar schatting) meer dan een kwart heeft. Het aandeel Coupang is sinds begin dit jaar met meer dan een derde gedaald.

Of neem Alibaba, de Chinese online gigant waarin SoftBank tot voor kort een belang van ongeveer een kwart had, maar waarin het zijn belang nu gestaag afbouwt. Alibaba is nu ruim 22 procent minder waard op de beurs dan begin dit jaar.

Een ander voorbeeld: het aandeel in de Amerikaanse taxi-app Uber, waarin SoftBank een van de belangrijkste investeerders is, is sinds de jaarwisseling 27 procent gedaald.

Soms speelde de (geo)politiek een rol bij de verliezen van SoftBank. De door SoftBank gefinancierde Chinese start-up Sensetime, die kunstmatige intelligentie ontwikkelt, werd eind juni door de Amerikaanse overheid op een zwarte lijst geplaatst en verloor daarop de helft van zijn beurswaarde.

Mislukte verkoop

Ook veel niet-beursgenoteerde bedrijven waarin SoftBank geld heeft gestoken, dalen in waarde. Dit leidt nu tot afschrijvingen op de balans van de investeerder. Eerder dit jaar mislukte de verkoop van de Britse chipontwerper ARM, in 2016 aangekocht, aan de Amerikaanse chipfabrikant Nvidia vanwege bezwaren van mededingingsautoriteiten. SoftBank treft voorbereidingen voor een beursgang van ARM, maar moet nu gedwongen wachten op een beter beursklimaat. De Zweedse fintech Klarna, vorig jaar nog met honderden miljoenen dollars gefinancierd door SoftBank, is in een jaar tijd 85 procent van zijn marktwaarde kwijtgeraakt. Het Chinese ByteDance, eigenaar van socialemediaplatform TikTok, verloor zo’n 25 procent van zijn marktwaarde.

Het is allemaal nogal wennen voor Son, die zijn reputatie en zijn vermogen heeft gebouwd op een juiste inschatting van de opbrengsten van de techsector. „Toen we grote winsten maakten, werd ik wat overmoedig. Terugkijkend voel ik me nogal beschaamd en vol berouw”, aldus Son, geciteerd door zakenkrant The Wall Street Journal. SoftBank, zei hij, had „selectiever” moeten zijn.

Overigens moest SoftBank eerder ook al gas terugnemen, nadat het in 2019 miljarden had verloren op een investering in coworkingbedrijf WeWork en tegenvallende resultaten van Uber.

Zijn conclusie uit deze deemoed: voorzichtigheid is geboden, ook nu sommige techaandelen voor een prikje te krijgen zijn. „Nu lijkt de perfecte tijd om te investeren, omdat de aandelenmarkt zo is gedaald. En ik voel de aandrang om dit te doen, maar als ik hieraan toegeef, zouden we een klap kunnen krijgen die onomkeerbaar is.”

Bezuinigingen

SoftBank is al begonnen met het terugdringen van de eigen kooplust. Het belangrijkste fonds van SoftBank, Vision Fund, deed 600 miljoen dollar aan nieuwe investeringen in het afgelopen kwartaal, vergeleken met ruim 20 miljard dollar in dezelfde periode een jaar eerder.

SoftBank, zei Son, begint ook met een bezuinigingsoperatie om de kosten te drukken bij zijn twee hoofdfondsen, Vision Fund en Vision Fund 2. Geen enkele afdeling wordt overgeslagen, zo waarschuwde de topman.

SoftBank zelf komt voorlopig niet in gevaar, denkt Son. De recente reductie van het belang in de Chinese webgigant Alibaba versterkte de cashpositie van SoftBank, zei hij. De verkoop, dit jaar, van ongeveer een derde van zijn aandelen in Alibaba leverde SoftBank 22 miljard dollar op, zo berichtte The Financial Times onlangs. Alibaba was een van de (zeer) succesvolle investeringen van Son.

SoftBank, zelf eveneens beursgenoteerd, lijdt vooralsnog niet erg onder de slechte prestaties. Aan de beurskoers staat het aandeel SoftBank krap 5 procent hoger dan begin dit jaar. En maandag leek Sons mea culpa beleggers enigszins gerust te stellen: het aandeel sloot in Tokio 0,7 procent hoger.