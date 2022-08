Rabobank verliest kort geding van vleeshandelaar

Nieuws in het kort: Rabobank heeft ten onrechte de rekening van een vleeshandelaar geblokkeerd die mogelijk Amerikaanse sanctiewetgeving omzeilde. Dat oordeelde de voorzieningenrechter van rechtbank ’s Hertogenbosch.

en acht het niet redelijk dat Rabobank de handelaar nu wegstuurt, terwijl het de handel jarenlang faciliteerde. Ook hekelt de rechter het feit dat de man geen serieuze tweede kans kreeg om zaken recht te zetten, en dat de bank de handelaar onder druk zette om een artikel in NRC gerectificeerd te krijgen.

Op donderdagmiddag 14 juli botsten twee culturen in zaal elf van de rechtbank in Den Bosch.

De eiser: een internationale vleeshandelaar die al een leven lang handelt op gevoel en vertrouwen. Zo gaat dat in zijn branche, een wilde wereld. Hij verkoopt kippenpoten en andere dieronderdelen, van Angola tot Rusland, van China tot Libanon.

Tegenover hem zitten twee bankiers – beiden spijkerbroek, net jasje – van een grootbank, de Rabobank. Bankiers houden niet van risico’s. Bankiers zoeken naar zekerheden, in protocollen of documenten waarin bedrijven hun beleid vastleggen. In drievoud graag.

José Lago Conrado, een in Portugal geboren ondernemer (70) die in 1973 als politiek vluchteling naar Nederland kwam, raakte vorig jaar in opspraak door een publicatie in NRC. Daarin werd beschreven hoe Nederlandse vleeshandelaren jarenlang zaken deden met een Libanese zakenman die op de Amerikaanse sanctielijst stond vanwege de verdenking de Hezbollah te financieren, en met zijn familie. De Libanees was in België veroordeeld voor zwendel en zijn imperium fungeerde in de straatarme Democratische Republiek Congo als kartel. Daardoor was de prijs van kip tientallen procenten hoger dan in andere landen in Afrika.

Met zijn bedrijf Meat Plus BV dreef Conrado voor tientallen miljoenen dollars handel. Het bedrijfje met één werknemer was rond 2013 goed voor een derde van Congo’s gevogelte-import. De bankrekeningen van zijn vaste afnemers kenden geen normale inkomsten. Er werd hoofdzakelijk contant geld op gestort: 160 miljoen dollar cash in een paar jaar tijd – geld van onbekende herkomst.

Niet één kippenpoot verkocht

Veertig jaar had Conrado zonder problemen gebankierd bij de lokale Rabobank in Den Bosch. Maar de coöperatie heeft net als andere banken tegenwoordig een hoofdkwartier en centrale aansturing. Voor het hoofdkantoor van Rabobank was het artikel aanleiding om Conrado’s zakenrekening per direct te bevriezen. De vleeshandelaar kon met zijn rekening nog wel gas en licht betalen, maar de verkoop van niet één kippenpoot was sindsdien mogelijk. „Ik heb al 7 maanden geen inkomen meer”, verklaarde hij in de rechtszaal.

Hij spande een kort geding aan tegen de Rabobank. De ‘beheersmaatregel’ van de bank is in zijn ogen disproportioneel. Hij wenst weer internationaal zaken te kunnen doen via zijn bankrekening.

Zijn klacht is exemplarisch voor de onvrede bij ondernemers over de heersende ambtelijk aandoende controledrift van banken. Banken hebben als poortwachters van het financiële stelsel de plicht te voorkomen dat cliënten geld witwassen of terrorisme financieren. ING en ABN Amro troffen schikkingen van respectievelijk 775 en 480 miljoen euro met het openbaar ministerie omdat zij zich niet aan de wet hielden die hun die plicht oplegt.

En bij Rabobank worstelen ze ook met die taak. De bank staat onder verscherpt toezicht van De Nederlandsche Bank vanwege gebrekkige interne controles. De laatste vijf jaar gaf Rabobank 1,6 miljard euro uit om die te verbeteren.

In de zaak van de vleeshandelaar is de centrale vraag: hoever mag een bank gaan om een ondernemer zijn vak onmogelijk te maken, louter op basis van de vrees dat hij schimmige zaakjes doet? De Rabobank vraagt zich in feite af: hoe wild moet een ondernemer zijn voordat je hem eruit mag zetten vanwege integriteitsrisico’s?

Rabobank las de publicaties in NRC en noemt de handelwijze van Meat Plus „volstrekt onacceptabel”.

De wijze waarop de directeur-eigenaar zijn transacties verdedigt noemt de bank „schokkend”. Zij laakt de „laconieke opstelling” van de vleeshandelaar. „Deze wijze van maatschappelijk onbetamelijk handelen is voor Rabobank onaanvaardbaar.”

Maar gaat dit nu om onoorbare handel of handel met een persoon die op een Amerikaanse sanctielijst staat, wilde de kortgedingrechter weten. Want „het ene is een zaak van moraliteit, het andere is wellicht illegaal.”

De advocaat van Rabobank: „Ik kan niet uitsluiten dat het hier gaat om corruptie in Afrika.”

De rechter: „Dat is speculatie.”

De advocaat: „Het draait hier om maatschappelijk onbetamelijk handelen, dat is iets wat ook bestreden moet worden.”

De rechter: „Je kan er moreel van alles van vinden, maar dat is niet per se crimineel. Het zakendoen met een omstreden voedselkartel, is dat dan witwassen?”

Zelf geen onderzoek

De Rabobank bleek ter zitting zelf geen onderzoek te hebben gedaan naar de kwestie. „U leunt wel heel zwaar op het artikel van NRC. Is dat de alfa en de omega in deze zaak?”, vroeg de rechter zich hardop af. Eerder verklaarde Rabobank in het artikel van NRC dat zij geen informatie meer heeft over transacties die ouder dan zeven jaar zijn. „Dus daar hebben we een probleem”, zei de rechter.

Voor Rabobank was de publicatie aanleiding een ‘cliëntenonderzoek’ te doen. Daaruit bleek dat met de leveranciers waarmee Meat Plus in 2021 zaken deed „veelal iets mis” is. Want de handelaar kocht in Libanon of China in, leverde aan klanten in Nigeria en werd betaald vanuit Saudi-Arabië. Waarom levert de vleeshandelaar plots auto’s, schoenen of constructielijm? En waarom levert hij popcorn aan een houtskoolbedrijf en vleesmolens aan een luierfabrikant?

Voor Rabobank zijn dat stuk voor stuk red flags. Zij verzocht Meat Plus afgelopen juni om een ondernemingsplan en om plannen waarin het beleid is vastgelegd voor maatschappelijk verantwoord ondernemen en voor het compliancebeleid. De ingeleverde stukken gaven de bank „niet de benodigde comfort”. Rabobank meent dat Meat Plus een „onaanvaardbaar integriteitsrisico” voor de bank vormt en heeft er onvoldoende vertrouwen in dat dit in de toekomst verbetert.

Volgens de advocaat van Meat Plus wordt naar een stok gezocht om de hond mee te slaan. „Er is geen objectieve reden om het vertrouwen kwijt te zijn. Rabobank geeft geen enkele onderbouwing voor witwassen of terrorismefinanciering. Het gaat hier om onwil.”

De rechter vroeg zich af of je na veertig jaar bankrelatie de klant niet een beetje aan de hand kan nemen. Dat kan wel, zei een van de aanwezige bankiers, maar de vraag is of de wet de bank die ruimte geeft.

Maar de rechter kijkt daar duidelijk anders naar. De uitspraak op maandag 8 augustus laat weinig heel van de opstelling van de Rabobank. Het bevriezen van de rekening is onterecht en het onderzoek door Rabobank onder de maat. Bovendien mag de bank wat het nu een onaanvaardbaar risico vindt, niet met terugwerkende kracht toepassen op het verleden. Daarnaast, oordeelt de rechter, heeft Rabobank Conrado niet een serieuze tweede kans gegeven.