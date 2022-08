PostNL waarschuwt voor prijsverhoging vanwege inflatie

PostNL gaat ervan uit dat het de prijzen moet verhogen vanwege de „stijgende brandstofprijzen en hogere arbeidskosten”, zegt topvrouw van het bedrijf Henna Verhagen maandag in een persbericht bij de kwartaalcijfers. Het postconcern moest in de kwartaalcijfers voor de tweede keer dit jaar zijn winstverwachtingen aanpassen, omdat de resultaten van de afgelopen maanden tegenvielen. Dat had naast de inflatie ook te maken met het afschaffen van de coronamaatregelen, waardoor Nederlanders weer meer naar fysieke winkels gingen in plaats van producten online te bestellen.

PostNL verzond in het tweede kwartaal van 2022 12 procent minder postpakketten dan in dezelfde periode een jaar geleden. De winstprognose was aan het begin van dit jaar nog tussen de 210 en 240 miljoen euro, nu tussen de 145 en 175 miljoen euro. Verhagen noemt de macro-economische en geopolitieke situatie „uitdagend” voor een bedrijf in de logistiek.

Eerder deze maand kondigde PostNL aan dat alle bezorgers voortaan een vast contract aangeboden krijgen, in een poging nieuwe werknemers aan te trekken. In mei was er al een nieuwe cao afgesloten, waarin een loonsverhoging van 8 procent voor alle postbezorgers werd vastgelegd en staat dat sommigen recht hebben op een bonus tot 250 euro. Bob van Ierland, directeur post bij PostNL, zei dat de maatregelen hard nodig zijn om nieuwe postbezorgers te werven „in de huidige krappe arbeidsmarkt”.