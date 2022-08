PostNL verhoogt prijzen voor pakketbezorging

PostNL was een van de winnaars van de coronapandemie, maar van dat sentiment is weinig over. Het postbezorgbedrijf heeft last van de inflatie: stijgende brandstofprijzen en arbeidskosten. Ook versturen mensen fors minder pakketten en brieven dan vorig jaar.

De omzet daalde afgelopen kwartaal met 11 procent naar 746 miljoen euro. Het bedrijf kwam uit op een EBIT (winst voor aftrek van renten en belastingen) van 10 miljoen euro. De winstverwachting voor het hele jaar werd naar beneden bijgesteld tot tussen de 145 en 175 miljoen euro (eerder was die tussen de 210 en 240 miljoen). Dit is al de tweede keer dat het bedrijf de winstverwachting voor dit jaar naar beneden bijstelt.

Dat alles leidt ertoe dat topvrouw Herna Verhagen de prijzen voor het versturen van pakketten voor 2023 gaat verhogen. Hoeveel precies moet duidelijk worden na gesprekken met de webwinkels. „Of de webwinkels dit vervolgens aan consumenten doorberekenen, is iets waar wij geen voorspellingen over kunnen doen”, schrijft een woordvoerder van het bedrijf in antwoord op vragen van deze krant.

In de pandemie bezorgde PostNL tientallen miljoenen pakketten meer dan anders. Er werden ook meer kerstkaarten verstuurd omdat mensen niet meer bij elkaar op bezoek konden.

Nu weet men de winkelstraat weer beter te vinden. Ook zet de inflatie de consumentenbestedingen onder druk, aldus PostNL. Bovendien zijn volgens het bedrijf de uitgaven verschoven „naar diensten zoals vakanties, etentjes en theaterbezoekjes”. PostNL bezorgde in het tweede kwartaal 12 procent minder postpakketten dan in dezelfde periode een jaar geleden, en 7 procent minder post.

Ook bedrijven als Zalando en Bol.com zien minder behoefte aan thuisbezorging. Vorige week meldde Het Financieele Dagblad dat de voor dit najaar geplande beursgang van Bol.com niet doorgaat vanwege de slechte marktomstandigheden.

Lees ook: Verleidingsmanoeuvre PostNL: elke postbezorger in vaste dienst

Toch is er iets veranderd ten opzichte van vóór de pandemie. Weliswaar zijn de „e-commerce-bestedingen teruggevallen, ze liggen nog steeds boven het niveau van voor de pandemie”, aldus PostNL.

Personeelstekort

PostNL kampt met een stevig personeelstekort. Er zijn tussen de 1.300 en 1.500 postbezorgers nodig. Afgelopen maanden bezorgde zelfs kantoorpersoneel post. In een poging meer personeel te werven, maakte het bedrijf vorige week bekend alle (nieuwe) bezorgers direct een vast contract aan te bieden. Dat nieuws leidde er volgens PostNL toe dat de afgelopen dagen zo'n tien keer zoveel sollicitaties binnenkwamen als normaal. In mei kwamen PostNL en de vakbonden ook tot een nieuwe cao, met 8 procent loonsverhoging, verdeeld over twee jaar.

De pakketbezorging wordt grotendeels uitbesteed aan honderden onderaannemers. Dat gaat niet altijd goed, de arbeidsinspectie legde PostNL al tonnen aan boetes op omdat er illegalen en zwartwerkers werden ingezet.

Elektrificatie van vervoer

Het is verder opvallend dat PostNL melding maakt van stijgende kosten door benzineprijzen, omdat het bedrijf sterk inzet op elektrificatie van vervoer. Het is lastig te achterhalen hoe groen het bedrijf nu al is. In totaal rijden er nu zo'n 2.500 elektrische voertuigen (bussen en scooters) voor PostNL, een uitbreiding van 300 sinds begin dit jaar. Hoeveel voertuigen er precies voor het bedrijf rijden, kan PostNL desgevraagd niet zeggen. Wel meldt het bedrijf dat inmiddels 20 procent van de 'last-mile' bezorging (het laatste stukje tot de deur van de consument) emissievrij is. Daar zit echter ook briefbezorging bij, wat vaak met de fiets of wandelend gebeurt. In ieder geval wil PostNL in 2030 alle pakketten en post emissievrij bezorgen.