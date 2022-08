Elke zomer kruipt het komkommerdier weer uit zijn nest. Het dier dat de gemoederen bezighoudt van achterblijvende vakantievierders en media op zoek naar verhalen. Denk aan de Zeister leeuw die een hond bleek te zijn in 1996, de lanspuntslang die tevergeefs werd gezocht in de omgeving van Enkhuizen in 1999, en ‘Winnie de poema’ op de Veluwe in 2005.

Meer recent zijn het niet de écht gevaarlijke dieren die aandacht krijgen, maar eerder overlastgevende diersoorten. De afgelopen weken kwamen zoal voorbij: de terrormier in het Groene Hart, een parkietenplaag in de grote steden, en een wespenwolk in Twente.

Mieren, parkieten, wespen. Afzonderlijk zijn het geen dieren waarvoor alarmbellen hoeven af te gaan, tenzij je hoogst allergisch bent voor de steek van de laatste. Lastig zijn ze wel, althans vanuit het ingesleten perspectief, waarin de natuur tekortschiet wanneer zij iets anders dient dan het menselijk gerief.

De terrormier - eigenlijk het mediterraan draaigatje (Tapinoma nigerrimum) – graaft ondergrondse superkolonies, liefst onder warme tuin- en stoeptegels. Die zanderig worden, en risico lopen om te verzakken of in te storten. Bijkomende schade: het draaigatje beschermt bladluizen tegen hun vijanden, dus planten worden plakkerig. Afhankelijk van wie het overkomt, is de beet van het draaigatje ‘niet meer dan een speldenprikje’.

De halsbandparkiet is eveneens een invasieve exoot, eind jaren zestig ontsnapt uit volières. De vogel – of liever de zwerm – is vooral heel luidruchtig. En ja, vies voor wie zijn auto onder de slaapboom van de parkiet parkeert. En ook de wesp is vervelend, zeker voor wie buiten zit te eten of te drinken. Deze zomer zijn er vooral méér wespen dan normaal, en eerder in het seizoen.

Maar eigenlijk vertonen deze ‘zomerdieren’ hun natuurlijk gedrag, en al enkele zomers achtereen. De wesp is op zoek naar zoetigheid en maak je juist agressief door te gaan wapperen. Dat de halsbandparkiet zich in zo groten getale heeft kunnen vestigen in Nederland, komt door de mens die hem ’s winters is gaan bijvoeren – zonder die hulp zou hij niet overleven. Het mediterrane draaigatje komt via exotische potplanten zoals de olijfboom Nederland binnen, en gedijt in tegeltuinen. Nóg een reden om te ontstenen, naast het feit dat meer groen voor afwatering en verkoeling zorgt. Dat alle drie door de steeds milder wordende winters zich prettig voelen, moet ook te denken geven.

Alle drie lijden ze bovendien onterecht aan een imagoprobleem: één nest wespen kan duizenden muggen vangen, mieren eten dode insecten, de parkietenpopulatie lijkt te stabiliseren. Is het niet de mens die moet voorkomen dat zij een plaag worden of overlast veroorzaken en het label ‘terror’ krijgen?

Natuurlijk moet een wespennest op een onwenselijke plek binnenshuis worden bestreden, en helemaal de kolonie draaigatjes die zo uitdijt dat spouwmuren worden ondergraven en er gevaarlijke situaties ontstaan. Maar verder? Zoals een wespenbestrijder deze week in NRC zei: „Wij geloven niet in ongedierte, je hebt alleen plaagdieren. Die kunnen overlast veroorzaken, maar horen wél bij de natuur. Wat je kunt laten zitten, moet je laten zitten.” Deze natuur hoeft niet opgezocht, maar bevindt zich in de eigen omgeving.

