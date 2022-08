Kerncentrale in Zaporizja weer beschoten, werknemer gewond

Op dezelfde dag dat het vertrek van vier nieuwe schepen vol graan uit Oekraïne liet zien dat het akkoord hierover vooralsnog standhoudt, heeft Oekraïne Rusland beschuldigd van „nucleaire terreur” wegens beschietingen van de belangrijke kerncentrale bij Zaporizja.

Volgens de Oekraïense president Zelensky is deze kerncentrale vrijdag en zaterdag met Russisch raketvuur bestookt. Daarbij is een werknemer op de centrale gewond geraakt en is een van de leidingen voor stroomtoevoer beschadigd. Zelensky zei dat deze gevaarlijke aanvallen op de grootste kerncentrale van Europa aanvullende sancties tegen Rusland nodig maken.

Gevaarlijk veel straling

Volgens autoriteiten in het door Rusland gecontroleerde gebied heeft juist Oekraïne zich schuldig gemaakt aan beschietingen en is daarbij een aantal kantoren bij de kerncentrale beschadigd. Het Internationaal Atoomenergie-agentschap heeft gewaarschuwd dat bij beschadiging van de reactor in Zaporizja gevaarlijk veel straling kan vrijkomen.

Dit weekeinde zijn vier schepen met in totaal 170.000 ton graan, overwegend mais, vertrokken uit Oekraïense havens aan de Zwarte Zee. Dit gebeurde onder het akkoord dat onder auspiciën van Turkije en de Verenigde Naties is gesloten. Maandagochtend vertrokken opnieuw twee vrachtschepen met graan vanuit de Oekraïense havens, zo meldde het Turkse ministerie van Defensie. De vaartuigen zetten koers naar Italië en Turkije.